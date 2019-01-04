Mtm Sporda Son Bir Yılın Raporunu Oluşturdu

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı 2018 yılı medya raporu açıklandı.

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı 2018 yılı medya raporu açıklandı. Rapora göre, yıl boyunca spor kulüpler içerisinde en çok Fenerbahçe konuşuldu. Sarı lacivertli ekibi Beşiktaş ve Galatasaray takip etti.



Türk sporu 2018 yılını hayli hareketli geçirdi. Bunun yanında birçok tarihi başarıya da imza atıldı. Uluslararası arenadaki başarılarda atletizm, jimnastik ve okçuluk branşları ön plana çıkarken, MTM'nin yaptığı araştırmaya göre, medyada son bir yılda gündemde yer alan haber başlıkları ise şöyle sıralandı:



Spor Toto Teşkilatı, Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru oldu.



Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç başkanlığa seçildi.



Galatasaray Kulübünün 101. olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz, yeniden başkanlığa seçildi.



Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman seçildi.



Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda, Ahmet Ağaoğlu başkanlığa seçildi.



Bursaspor Kulübünün olağan genel kurulunda Ali Ay, yeniden başkanlığa seçildi.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'yi getirdi.



Spor Toto Süper Lig'de, İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-MKE Ankaragücü karşılaşmasının 3-1 konuk ekibin galibiyetiyle sonuçlanması sonrasında sarı-lacivertli yönetim Phillip Cocu'nun görevden alındığını duyurdu.



Fenerbahçe'de Philip Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük görevine Ersun Yanal getirildi.



Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenerek, 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.



VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin final maçında Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.



Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2020 Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.



Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.



Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan ve birinciliğe ulaşan en genç pilot olarak tarihe geçti.



Yankı Erel ve partneri Virtanen, Kolombiyalı Nicolas Mejia ile Çek Ondrej Styler ikilisiyle karşılaştı. Bir saat 26 dakika süren mücadelede Yankı Erel-Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek zafere ulaştı. Böylece Yankı Erel, gençler kategorisinde grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi olarak tarihe geçti.



Milli golfçü Taner Yamaç, Challenge Tour organizasyonlarında amatör olarak oynayıp elemeleri geçen ilk Türk golfçü oldu.



Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarının sıralama atışlarında 1307 puanla gençler dünya rekoru kırdı.



Basketbolda 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 65-62 yenen Anadolu Efes kazandı.



Milli sporcu Semih Saygıner, Belçika'da yapılan 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda ikinci oldu.



Türkiye, Eylül ayında Dünya Motokros Şampiyonası ve Dünya Ralli Şampiyonası'nın ayaklarına ev sahipliği yaptı.



Erzurum, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek için aday olmak isteyen kentlerin değerlendirileceği diyalog sürecine resmi başvurusunu yaptı.



2018'de medyada en çok Fenerbahçe'nin haberleri yer aldı



Sezona büyük ümitlerle giren Fenerbahçe için 2018 yılı zorlu mücadeleler ve başkanlığa seçilen Ali Koç'un yeni yönetim şekline adaptasyon süreci ile geçti. Art arda dördüncü yılı kupasız tamamlayan kulüp, taraftarın çağrısına kulak vererek 2013-2014 sezonunda, A Takımı teknik direktörlüğü yapan ve Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaştı. Böylelikle taraftarın güvenini yeniden kazanarak başarı grafiğini yükseltmeyi hedefleyen Fenerbahçe yıl boyunca medyanın en çok ilgi gösterdiği takım oldu ve toplamda 945 bin 323 haberde yer aldı.



Burak Yılmaz yıl boyu gündemdeydi



Yıl boyunca adı çeşitli futbol kulüpleriyle birlikte anılan Burak Yılmaz'ın transfer düğümü sonunda çözüldü.



Beşiktaş, 950 bin euro bonservis bedeli karşılığında 33 yaşındaki golcüyü kadrosuna kattı. 11 yıl sonra siyah beyazlı ekibe geri dönen Burak, son 1,5 sezonda Trabzonspor'da 32 maça çıkarak, 28 gol atmış, 3 de asist yapmıştı. Transfer döneminin başlamasının ardından Beşiktaş Kulübü'nün resmen kadrosuna katması beklenen Burak Yılmaz, 2018 yılının 138 bin 469 haberle en çok konuşulan futbolcusu oldu.



Gomis'in başarısı uzun süre konuşuldu



Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis başarılı performansıyla adından çokça söz ettirmişti. 33 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon 29 kez fileleri havalandırarak, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını almıştı. Galatasaray'ın yerini doldurmakta zorlandığı golcü futbolcu, MTM'nin raporuna göre 108 bin 938 haberle adından en çok söz ettiren futbolculardan oldu.



Galatasaray'ın şampiyonluğu Fatih Terim'i zirveye taşıdı



Başkanlıkta Dursun Özbek ve teknik direktörlükte İgor Tudor ile başladığı sezonda Mustafa Cengiz ile Fatih Terim ikilisiyle yola devam eden Galatasaray, tarihindeki 21. şampiyonluğu kazandı. Fatih Terim'in takıma katkılarıyla başarılı bir sezon geçiren sarı-kırmızılılar bu sezondan da umutlu görünüyor. Devre arasında hareketli bir transfer dönemi geçiren ve takımın kilit oyuncularıyla yolları ayırma aşamasına gelen Galatasaray'da tüm gözler teknik direktör Fatih Terim'in alacağı kararlara çevrildi. Medya Takip Merkezi'nin yaptığı medya araştırmasına göre Terim, 304 bin 742 haberle 2018'de adından en çok söz ettiren teknik direktör oldu.



Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı Ali Koç'a medyanın ilgisi büyüktü



Fenerbahçe'de 12 dönemde 20 yılı aşkın süre başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 3 Haziran 2018'de Ali Koç'la girdiği yarışı kaybetti. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen tarihi seçimde 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç, 111 yıllık kulübün 37. başkanı oldu. Başlangıçta büyük bir taraftar desteğiyle ilerleyen Ali Koç, 6 aylık sürecin ardından Fenerbahçe'nin düşük performansının nedeni olarak gösterilmeye başlandı. Ligin ilk yarısında taraftarını hüsrana uğratan takımı güçlendirmek için kolları sıvayan başkan, 2018 yılına icraatları ve vaatleriyle damga vurmuş, medyada 149 bin 84 haberle yer almıştı. - İSTANBUL

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