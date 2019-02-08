Mto'dan Esnafa Banka Kredilerinde Kolaylık Girişimi

Marmaris Ticaret Odası ile bir özel banka arasında bir protokol imzalandı.

Marmaris Ticaret Odası ile bir özel banka arasında bir protokol imzalandı. Oda üyelerinin yararlanabileceği bu protokol sayesinde, Marmaris esnafına uygun faizli kredi ve çeşitli avantajlar sağlanması hedefleniyor.



Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve özel bir banka arasında protokol imzalandı. Protokolün imzalanması için toplantı düzenlendi. Toplantıya bankanın Marmaris Şube Müdürü Serkan Ataş, MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, Meclis Başkanı Nurgül Candan, Yönetim Kurulu üyeleri ve banka yetkileri katıldı. İmzalanan protokol sonucunda, esnafa yüzde 1.99'dan başlayan faiz oranları ile 3 ay ödemesiz dönemli 36 aya kadar vadeli kredi imkanı, 29 gün bloke 0 komisyonla uygun pos koşulları, gerekli şartlar sağlanması halinde üyelere özel EFT, Havale, Hesap işletim ücreti masrafsızlık tanımı sağlanıyor. MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, söz konusu anlaşma sayesinde, yeni sezonda ihtiyacı olan esnafın ödeme kolaylıkları sayesinde bu anlaşmadan yararlanacağını düşündüğünü belirtti. Bankanın sağladığı bu hizmetten Marmarisli esnaf adına memnuniyet duyduğunu dile getiren Ayhan, bu tür ticari faaliyetlere yönelik projelerin devam etmesi için çalışmalar yürütüleceğini dile getirdi.Bu koşullardan oda üyelerinin faydalanabilmesi için yapmaları gereken ise, güncel tarihli oda kaydı alınması. - MUĞLA

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