MTO ve Halkbank arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında imzalanan "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" kapsamında, Marmaris Ticaret Odası (MTO) ile Halkbank Marmaris Şube Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

MTO'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB ve Halkbank arasında gerçekleşen çevrim içi protokol töreniyle eş zamanlı olarak MTO hizmet binasında gerçekleşen imza törenine MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, Halk Bankası Marmaris Şubesi Müdürü Şenay Erden, Halk Bankası Sahil Şube Müdürü Özge Apaydın katıldı.

Protokol kapsamında satıcı ile alıcı arasında ticari güvenin sağlanması ve tedarik zincirinin aksamadan işlemesi hedefleniyor.

İşletmelerin ticari faaliyetlerini güvence altına alan sistemle, salgın döneminde yaşanan kaybın telafisi için çeşitli kolaylıklar hayata geçiriliyor.

Turizm sezonu gelmeden önce hazırlıklara başlamak isteyen Marmarisli işletmecilerin ticari faaliyetlerinde büyük kolaylık sağlaması hedeflenen projeyle ekonominin nefes alması bekleniyor.

Tüm MTO üyelerinin yararlanabileceği anlaşmayla satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya ise 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sağlanabilecek.

Protokolün imzalanmasının ardından konuşan MTO Başkanı Mutlu Ayhan, salgının pek çok işletmecinin ticari kayıp yaşamasına yol açtığını belirterek, "Paraf KOBİ Kredi Kartı sayesinde ödemelerinde, mal alımlarında ve tahsilat yapmada sıkıntı yaşayan üyelerimizin cebini rahatlatacak. Odamız üyesi işletmelerimizin hizmetine sunduğumuz bu projeyle Marmaris'in neredeyse yüzde 95'inin geçimini sağladığı turizm sektörünü ayakta tutmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.