MTOD: İletişim ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlarımızın yanındayız - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MTOD: İletişim ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlarımızın yanındayız - Son Dakika Ekonomi

MTOD: İletişim ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlarımızın yanındayız

6 saat önce

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (MTOD), telekom operatörleri olarak her koşulda kesintisiz iletişimin önemine dikkat çekerek, "Türkiye'nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya...

MTOD: İletişim ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlarımızın yanındayız, System.String[]

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (MTOD), telekom operatörleri olarak her koşulda kesintisiz iletişimin önemine dikkat çekerek, " Türkiye'nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz" açıklaması yaptı.

MTOD adına yapılan açıklamada, "Son olarak, 2020 yılı başında Çin'de ortaya çıkarak hızla bütün dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "küresel salgın hastalık" ilan edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ülke olarak yürüttüğümüz mücadele kapsamında, telekom sektörünün kritik önemini bir kez daha görmüş olduk" denildi.

Açıklamada, "Bu süreçte vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalarımız hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz" denilerek, şöyle devam edildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı'mızın öncülüğünde, öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için tasarlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mobil iletişim desteğini fazlasıyla ve memnuniyetle sağlayarak, öğrencilerin uzaktan öğrenme süreçlerine destek oluyoruz.

"Yurt dışındaki abonelerimizin konsolosluklar ile rahatça iletişime geçerek gerekli bilgilendirmelere erişebilmeleri için Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne yapılan aramaları ücretsiz hale getirdik.

"Çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimiz. Bu nedenle evden çalışabilecek bütün çalışanlarımızın işlerini evlerinden yapabilmelerini sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik.

"Müşterilerimizin taleplerini karşılamak amacı ile açık olan mağazalarımız, çağrı merkezlerimiz ve kritik birimlerimizin çalışma alanlarını kişisel temas mesafesini artıracak şekilde yeniden düzenledik.

"Bu ortamlarda Sağlık Bakanlığı'mızın açıkladığı hijyen kurallarını uyguluyoruz.

Veri merkezlerimiz, bizlerden hizmet alan şirketlerimizin artan müşteri taleplerine rağmen kendi müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye devam edebilmeleri için tam kapasite ile çalışmaya devam etmektedir.

"Önümüzdeki günlerde ekosistemimizdeki paydaşlarımıza destek olmak için gerekli çabaları göstereceğiz.

"Tüm bunlara ek olarak vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evlerinde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gereken bu günlerde abonelerimiz işlemlerini evlerinden çıkmadan, mobil uygulamalarımız (Turkcell Dijital Operatör, Türk Telekom Online İşlemler ve Vodafone Yanımda) ve online kanallarımız üzerinden yapabilirler.

"Sektör olarak, Türkiye'nin iletişiminin kesintisiz devam etmesi için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreci Devletimizin ve milletimizin birlikteliğiyle hep beraber aşacağımıza inancımız tam."


Telekom, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:40 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu         
10:28
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi         
10:12
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi         
20:10
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak         
20:09
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı         
19:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz         
18:34
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor         
17:51
Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti         
15:02
Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor         
12:01
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 15:11:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MTOD: İletişim ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlarımızın yanındayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]