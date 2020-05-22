MTOSB Başkanı Tekli: "Salgın sürecinde üreteme ara vermedik" - Son Dakika

MTOSB Başkanı Tekli: "Salgın sürecinde üreteme ara vermedik"

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Covid-19 salgını boyunca üretime ara vermediklerini belirterek, süreçte istihdamın düşmediğini, ihracatın da devam ettiğini söyledi.

MTOSB Başkanı Tekli:

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Covid-19 salgını boyunca üretime ara vermediklerini belirterek, süreçte istihdamın düşmediğini, ihracatın da devam ettiğini söyledi. Tekli, "Bizim bayramımız üretim. Bizim için üretime ara vermediğimiz her gün bayram. Pandemi boyunca olduğu gibi, sonrasında da üretimimize ara vermeden devam edeceğiz" dedi.


MTOSB Başkanı Tekli, korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde bölgedeki gelişmeleri değerlendiren bir açıklama yaptı. Pandemi boyunca üretime kesintisiz devam ettiklerini vurgulayan tekli, "Üst düzey önlemlerini alan fabrikalarımız, gerek termal kameralar ya da ateş ölçerler ile gerek dezenfektanlar, maske ve eldivenler ile işçi sağlığını ön planda tutarak çalışmalarını sürdürdüler. Pandemi boyunca istihdam rakamlarımızda düşüş gözlemlenmediği gibi, ihracatımız da devam etti. Enerji tüketim rakamlarımızda da gözle görülür ciddi bir düşüş olmadı. Tüm sanayicilerimizi özverilerinden dolayı kutluyorum. Hepsi büyük bir özveri ile çalışarak ülke ekonomimize katkı sağlamayı sürdürdü" ifadelerini kullandı.


"Sanayicilerimiz büyük bir iş başardı"


Pandemi boyunca tüm ülkelerin kendilerini dış dünyaya kapattıklarını dile getiren Tekli, "Tüm dünyada ve ülkemizde hayatın durduğu bu süreçte Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerimiz büyük bir iş başararak, devletimizden aldığı güçle üretime sonuna kadar devam etti. Kısa çalışma ödeneği gibi önemli destekler alan sanayicilerimiz, devletimizin gücünü sonuna kadar yanında hissetti. Maske ve eldiven konusunda da sonuna kadar destekçimiz olan Mersin Valiliğimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.


"Bayram sonrasında da çalışmalarımız sürecek"


Bölgede, Ramazan Bayramı ve sonrasında da çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini kaydeden Tekli, şöyle devam etti: "Biz ülkemize güveniyor, yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sanayicilerimiz güçlerini bir kez daha sahaya yansıttılar. 3. Bölgede çalışmalarımızın sonuna geldik. Pandemi döneminde bile sanayicimiz yatırımlarına devam ederek ülkemize olan güvenimizi sahaya da yansıttı. Covid-19 salgınının tüm dünyayı bir an evvel terk etmesini temenni ederken, ülkemizin, Mersinlilerin ve tüm sanayicilerimizin Ramazan Bayramını canı gönülden kutluyorum." - MERSİN

Organize Sanayi Bölgesi, Koronavirüs, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 01:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MTOSB Başkanı Tekli: 'Salgın sürecinde üreteme ara vermedik' - Son Dakika

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