MTOSB'de 'FRC KickOff' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

FRC KickOff 2020 Mersin etkinliği, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (MTOSB) Özel S¸is¸ecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi R3-D3 Mersin takımının ev sahipliğinde düzenlendi.



MTOSB Bölge Müdür Yardımcısı Pınar Özal Kanık'ın katılımıyla gerçekleştirilen FRC KickOff Mersin etkinliğinde, Hatay, Antalya, Niğde ve Mersin'den birçok öğrenci bir araya geldi. Öğrenciler, bu yıl düzenlenecek olan ve gençlere takım ruhunu, yardımlaşmayı, birlikte kazanmayı aşılayan global düzeydeki en prestijli robotik kodlama yarışması olan FRC yarışması hakkında yazılım, elektronik, mekanik ve tasarım konularında bilgiler aldılar.



Ekim 2019'da Mersin'de düzenlenen FRC Mersin OffSeason 2019'da "RookieAll Star" ödülü almaya hak kazanan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitimde, yazılım ve elektronik alanında Aytaç Dürden, tasarım mekanik alanında ise Tolga Tuncel ve İbrahim Uçak tarafından öğrencilere bilgiler verildi.



Eğitim sonrasında kanun sanatçısı Ahmet Baran, öğrencilerin motivasyonunu üst seviyede tutmak için müzik dinletisi yaparak eğitime destek verdi.



Etkinliğin sonunda ise FRC (FIRST Robotic Competition) 2020 etkinlikleri için ilk adım olan KickOff buluşmasında bu sene gerçekleştirilecek oyunlarla ilgili duyurular canlı yayında izlenerek, takımlar yeni oyun ekipmanlarını teslim aldılar. - MERSİN