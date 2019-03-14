Son Dakika Haberleri: Mtosb'de İstihdam Seferberliği Toplantısı

Mtosb'de İstihdam Seferberliği Toplantısı

1 saat önce

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (MTOSB) istihdam seferberliği bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Mtosb'de İstihdam Seferberliği Toplantısı, System.String[]
Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (MTOSB) istihdam seferberliği bilgilendirme toplantısı yapıldı.

MTOSB'den yapılan açıklamaya göre, konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Mersin İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Necmettin Öz ve çok sayıda sanayici katıldı.

SGK ve İŞKUR yetkililerinin ortak sunumuyla gerçekleştirilen toplantıda, 2019 yılı istihdam seferberliği ve teşviklerle ilgili sanayiciler bilgilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, istihdam seferberliği 2019'un, işverenlerin üzerindeki yükü alan teşvik ve destekler içerdiğini belirtti.

İstihdamın doğru bir planlama ve organizasyon gerektirdiğinin önemine değinen Tekli, "Sanayicilerimizin aranan eleman taleplerine cevap verilmesi ve aynı zamanda iş arayan kişileri sanayicilerimizle buluşturmak adına kurduğumuz İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğümüz koordineli olarak çalışarak sanayicimizin bu yükünü hafifletmeyi hedefliyoruz. Bizler MTOSB olarak istihdam seferberliğine katkı sunabilmek için tüm çalışmaları yapacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:05 Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel
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