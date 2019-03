Mtosb'de Sanayici Kadınlar 8 Mart'ı Kutladı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın sanayicilere kutlama programı düzenledi.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın sanayicilere kutlama programı düzenledi. Kutlamada, Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su da kadın sanayicileri yalnız bırakmadı.



Bir otelde gerçekleştirilen kutlamaya, Zeliha Su'nun yanı sıra MTOSB Başkanı Sabri Tekli'nin eşi Zeynep Tekli, MTOSB Müdür Yardımcısı Pınar Özal Kanık, kadın sanayiciler ve sanayici eşleri, Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) Kadınlar Kurulu Başkanı Nalan İzol, Kadınlar Kurulu Üyeleri ve Özel Şişecam Anadolu Meslek Lisesi öğretmenleri katıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan MTOSB Müdür Yardımcısı Pınar Özal Kanık, kadınların toplumdaki yerinin önemine dikkat çekerek, "20. yüzyılın başında ulu önder Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere pek çok hakkı kanunlara dayandırarak verirken, bu konuda dünyanın pek çok gelişmiş ülkesine de ilham kaynağı olmuştur. Kadın toplumun içindeyse o toplum medenidir. Kadın toplumun içindeyse o toplum ileridir. Kadın toplumun içindeyse o toplum üretkendir. 1921'den beri ülkemizde kutladığımız bu günde kadınlarımızın sorunlarından çok başarılarını ve sevinçlerini konuşacağımız nice 8 Martlarda buluşmak ümidiyle başta Zeliha Su hanımefendi olmak üzere, bizlere bu geceyi organize eden MTOSB Yönetim Kurulu'na teşekkürlerimi sunarım" dedi.



MTOSB Başkanı Tekli'nin eşi Zeynep Tekli ise kadınların, üretime ve yönetime katılma imkanına kavuştukları her ülkede, toplumsal gelişme çabalarında etkin ve çok önemli roller üstlendiklerinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu söyledi. Tekli, "Hiçbir ülkede kadının emeği ve katkısı olmadan o ülkenin gelişmesi ve kalkınması mümkün değildir. 162 yıl önce verdikleri emek mücadelesi ile bugünümüze ışık tutan kahraman kadın işçileri şükranla anıyor ve bu önemli günde bizimle olan desteğini esirgemeyen başta Zeliha Su hanımefendiye ve siz değerli katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.



"Sosyal, kültürel ve toplumsal yapımızın geleceğe taşınmasının en büyük güvencesini oluşturuyoruz"



Türk kadınlarının toplumdaki güçlü duruşuna dikkat çeken Mersin Valisi Ali İnsan Su'nun eşi Zeliha Su ise "Biz kadınlar birer anne olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştirmek gibi kutsal bir görevi yerine getirmekte ve böyle bir millet olarak bizi biz yapan sosyal, kültürel ve toplumsal yapımızın geleceğe taşınmasının en büyük güvencesini oluşturmaktayız. Bu büyük sorumluluğu yerine getirirken aynı zamanda bilgimiz ve becerimizle sosyoekonomik hayatın içerisinde güçlü bir şekilde yer almanın çabası içerisindeyiz. Bu büyük mücadeleyi verirken aslında tarihimizin, inancımızın, kültürümüzün ve toplumsal değerlerimizin önünde asla yeri olmayan cinsiyetçi bakış açılarını aşmanın uğraşını vermek durumunda kalmaktayız. Ama biz kadınlar, nasıl Cumhuriyetimizin harcında eşsiz emeğimiz olduysa, ülkemizin bugün dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelmesinde büyük katkılarımız varsa, geleceğimizin inşasında da yılmadan en büyük güç olmaya devam edeceğiz. Bu uğurda zaman zaman insan onurunu yok sayan zihniyetlerce maruz kaldığımız şiddetin her türlüsüne de el ve güç birliği içerisinde karşı koyarak, bu insanlık suçunun tamamen ortadan kalkmasını sağlayacağız. Eğitim, sağlık, ticaret ve sanayi başta olmak üzere ekonomik hayatın her alanında varlığımızı güçlendirerek yer almaya milletimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Türkiye'de adından sıkça söz ettiren kanun virtüözü Ahmet Baran, kanun dinletisi ile geceye renk kattı. - MERSİN

