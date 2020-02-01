MTOSB Müteşebbis Heyeti ocak ayı toplantısını yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MTOSB Müteşebbis Heyeti ocak ayı toplantısını yaptı - Son Dakika

MTOSB Müteşebbis Heyeti ocak ayı toplantısını yaptı

6 saat önce

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyeti, ocak ayı toplantısını Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirdi.

MTOSB Müteşebbis Heyeti ocak ayı toplantısını yaptı, System.String[]

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyeti, ocak ayı toplantısını Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirdi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, MTOSB hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, Su'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve müteşebbis heyeti katıldı.

Daha önceki toplantılarda alınan kararlarla ilgili bilgi verilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı sonrası Vali Su, MTOSB'de bulunan bazı fabrikaları ziyaret etti.

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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