MTOSB öğrencileri 'model uçak' üretti

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) içerisinde yer alan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen 'model uçak' projesi ziyaretçilerden tam not aldı.MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ve her yıl gerçekleştirilen 'Üreten Gençlik Proje Sergisi' bu yıl da yoğun ilgi gördü. Mersin Valisi Ali İhsan Su , Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile oda ve sivil toplum örgütü başkanlarının da katıldığı sergide, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarlayarak hayata geçirdiği 'model uçak' projesi damga vurdu. Mersin protokolü tarafından büyük beğeni toplayan 'model uçak' projesi, sergiyi ziyaret edenlerden tam not aldı.Mersin Valisi Ali İhsan Su ve ziyaretçiler, öğrenciler tarafından tasarlanan uçağı tek tek test etti. Robotik kodlama ile geliştirilen robotlardan güneş ve rüzgar enerjisi ile çalışan deniz araçlarına kadar birçok projeyi de kent protokolünün beğenisine sunan öğrenciler, her bir proje için ayrı ayrı alkış topladı. Serginin en çok dikkat çeken detayı ise kent protokolünün, öğrenciler tarafından geçen yıl üretilen otomobil ile bu yıl üretilen uçağa taşınması oldu. Türkiye 'ye örnek olduk"MTOSB Başkanı Sabri Tekli, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biz hem üreten hem eğiten bölge olarak, Türkiye'de 8 yıl önce başlattığımız bir girişimle, eğitime verdiğimiz destekle 120 kişilik öğrenci kapasitemizi şu anda 920 kişiye çıkardık. Türkiye'ye örnek olduk. Ülkemizde bulunan OSB'lere meslek lisesi kurulması konusunda öncülük yaptık" dedi.En büyük ayrıcalıklarından birinin de velilere hiçbir ödentide bulundurmadan taşımalı sistemde eğitim veren ender okullardan biri olmak olduğunu kaydeden Tekli, "Çocuklarımıza verdiğimiz değer, buradaki proje günümüzde muhakkak herkesin gözünün önüne gelmiştir. Müfredatımızı uyguluyoruz ama müfredatın dışında sınıf içi eğitimden ziyade fabrikalarımızda birebir eğitim veriyoruz. Çocuklar burada iş ortamını benimseme, ekonomiyi öğrenme, ülkemizi nasıl daha yukarıya taşırız konusunda önemli bilgiler alıyor. Bunları sağlarken, çok değerli öğretmenlerim, eğitim kadrom, bölge müdürlüğü, sanayicilerimiz bizleri eğitime verdiğimiz destekte yalnız bırakmadılar. Hepsi birebir bizlerle son derece destekle kapılarını açtılar. Bizim bu yıl başlattığımız ve bir sohbetle ortaya çıkan uçak projemiz kapsamında, 6 ay içerisinde uçağımızı yürütür hale getirdik. İstedikten sonra yapamayacağımız hiçbir şeyin olmadığını çok net biliyoruz. Üreten bir ülkede bulunmaktan son derece mutluyum. Bizim, gençlerimizin bu üretim çizgisinde, destek olunduğu takdirde ülkemize katma değeri yüksek üretimlerle proje üretmeye devam edeceklerine inancım tamdır" ifadelerini kullandı."Mesleki eğitim ülkemiz için son derece önem taşıyor"Mersin Valisi Ali İhsan Su ise öğrencilerin geliştirdiği projelerin Türkiye açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Üreten Gençlik Proje Sergisi'nin son derece özel bir proje olduğunu belirtti. Vali Su, "MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Üreten Gençlik Proje Sergisi' etkinliği bizler için son derece özeldir. Burada öğrencilerimizin geliştirdiği çok özel projeleri görme fırsatı bulduk. Biliyorsunuz özellikle mesleki eğitim ülkemiz için son derece önem taşıyor. Çünkü bizim özellikle sanayi sektöründe ara elemana, yani aranan elemana ihtiyacımız var. Bunların yetişmesi için meslek okullarımız çok önemli. Bu çerçevede bizim gerçekten OSB bünyemizdeki lisemiz üst düzey başarılara imza atıyor. Burada öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz gayretli çalışmaları ile hayata geçirdikleri otomobil ile yaptıkları model uçağa götürdüler. Bu önemli projeleri hayata geçirdikleri için tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Okulumuz çok başarılı bir okul olduğu için her yıl talebi artan konumdadır. Burada görev yapan öğretmenlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi bu başarının arkasında bir çalışma var. Bu çalışmayı da MTOSB Başkanımız ve yönetimi canla başla sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde bu okuldan çıkan her çocuğumuzun işi hazır" diye konuştu.Programın ardından projelerde başarı gösteren öğrencilere ödülleri verildi. MTOSB sanayicilerine ise okula yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi. - MERSİN