MTSO 135 yaşında - Son Dakika

MTSO 135 yaşında

18.12.2020 13:36
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MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 135'inci yaşını kutladı.

MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 135'inci yaşını kutladı. MTSO'nun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende konuşan Başkan Ayhan Kızıltan, söylerken kolay gelen bunca yılın, Osmanlılar zamanından ve Cumhuriyet devrendin bugünlere gelen büyük birikimin sonucu olduğunu söyledi.

MTSO'nun 135'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Törene, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol ile meclis ve komite üyeleri katıldı. Korona virüs önlemleri çerçevesinde kısa tutulan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

"MTSO, her zaman örnek olmuş, önder odalardan biridir"

Oda Başkanı Kızıltan, törende yaptığı konuşmada, korona virüs salgınına dikkat çekerek, "Zor günler geçiriyoruz; hemen her gün çok yakın tanıdıklarımızın, yakınımızdakilerin virüs kaptığını, hastalandığını ve vefat ettiğini duyuyoruz. Törenimizi de sosyal mesafe kuralına uyarak yapıyoruz" diye konuştu.

MTSO'nun 135'inci yılında olduğunu vurgulayan Kızıltan, söylerken kolay gelen bunca yılın, Osmanlılar zamanından ve Cumhuriyet devrendin bugünlere gelen büyük birikimin sonucu olduğunu ifade etti. Kızıltan, "MTSO, Türkiye'de her zaman örnek olmuş odalardan birisidir; önder olmuş odaların başında gelir. Mersin'de kendimizi pek değerlendiremiyoruz, pek göremiyoruz nerede olduğumuzu ama dışarıya gittiğimizde, Ankara'da sık sık TOBB toplantılarına katılıyoruz; Mersin'den olduğumuzu duyunca gerçekten çok övgü dolu sözlerle karşılaşıyoruz" dedi.

"Büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Bunu hep birlikte başardık"

135 yıldan bugüne görev yapan yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları, meclis üyeleri ve çalışanların büyük emek sarf ettiklerini dile getiren Kızıltan, "Bizlerin bugün böyle güzel ortamlarda özgürce çalışmamızı sağlayan geçmişteki yöneticilerimizdir. Onlara minnet ve şükran duyuyoruz. Yitirdiğimiz değerli yöneticilere, personelimize, meclis üyelerimize de Allahtan rahmet diliyorum, şükran ve minnetle anıyorum. 99 kişilik meclis gerçekten harikulade 2 sene geçirdi, çünkü 99 kişi büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. 300'ün üzerinde bir topluluğuz. Böyle geniş bir topluluğun hem kendi içinde hem de kentle uyum içinde hareket etmesi, bu örgüte güvenle ve samimiyetle bakılması kolay iş değildir. Bunu hep birlikte başardık. Sizlerle birlikte olmak beni gururlandırıyor, onurlandırıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Camiamızın 135'inci yılı kutlu olsun. Nice 135 yıllar dileğiyle" ifadelerini kullandı.

"MTSO'nun ortaya koyduğu dayanışma ruhu kentimizde çok daha güzel bir yer yapacaktır"

Meclis Başkanı İzol ise kuruluşundan bu yana köklü bir çınar olmanın gururuyla bugün bu kutlamayı cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda gerçekleştirmenin onuru içinde olduklarını söyledi. Göreve geldiklerinde, "Mersin bir olacak, tek yumruk olacak, her kurumuyla dayanışma içinde olacak; bu birlik ve beraberlikle çok daha güzel günler görecek" diye söz verdiklerini anımsatan İzol, şöyle devam etti:

"Ülkemizin yaşadığı tüm sorunlara rağmen eğer bugün valilikten yerel yönetimlere, odalardan SİAD ve STK'lara kadar Mersin dinamikleri olarak uyum içindeysek, sorunlarımızı konuşup Mersin ortak paydasında kavga etmeden anlaşabiliyorsak, bunun arkasındaki en önemli itici güçlerden birisi MTSO'dur. Son 2 yıldır odamızın ayrımcılıktan uzak, yapıcı birleştirici yaklaşımıdır. Özellikle MTSO'nun kendi içindeki uyum, ahenk, içten birlik ve beraberlik hem odamıza hem de kentimize yansımaktadır. Bundan dolayı MTSO meclisine, meslek komitelerine, yönetim kuruluna ve çalışanlara teşekkür ediyorum. MTSO'nun hizmetleri ve ortaya koyduğu dayanışma ruhu kentimizde çok daha güzel bir yer yapacaktır. MTSO, bu ruh ve anlayışla kentin birliğine, dirliğine, huzur ve zenginliğine katkı sunmaya devam edecektir. Mersinliler bunu layıktır. MTSO'nun bir parçası olmaktan, mersine hizmet etmekten onur duyuyorum."

Konuşmaların ardından Kızıltan ve İzol tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. - MERSİN

MTSO 135 yaşında
MTSO 135 yaşında
MTSO 135 yaşında
MTSO 135 yaşında
MTSO 135 yaşında

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MTSO 135 yaşında - Son Dakika


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