MTSO akreditasyon denetiminde üst sınıfa yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MTSO akreditasyon denetiminde üst sınıfa yükseldi - Son Dakika

MTSO akreditasyon denetiminde üst sınıfa yükseldi

6 saat önce

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) akreditasyon denetiminde üst sınıfa yükseldi.

MTSO akreditasyon denetiminde üst sınıfa yükseldi, System.String[]

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) akreditasyon denetiminde üst sınıfa yükseldi.


TOBB tarafından yürütülen akreditasyon denetim sonucunda, C sınıfı belgeye sahip olan MTSO başarılı bulunarak, B sınıfı tam standartlarında hizmet veren odalar arasında yerini aldı.


TOBB'ye bağlı oda ve borsalara kalite bilincinin yerleştirilmesi, çalışma sisteminin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, oda ve borsalar arasındaki sistemlerinin birbirine yakınlaşmasının sağlanması suretiyle Avrupa Oda, Borsa sistemine uyumunun gerçekleştirilmesini amaçlayan akreditasyon sisteminde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası denetimler sonucu bir üst sınıfa yükseldi.


2005 yılından itibaren TOBB tarafından yürütülen akreditasyon çalışmaları ile üyelerine 5 yıldızlı hizmet vermeyi amaç edinen oda ve borsalara düzenli aralıklarla yapılan denetimlerde başarı durumlarına göre dereceler veriliyor.


Türk Loydu Vakfı Temsilcisi Özlem Savran tarafından gerçekleştirilen denetimde TOBB'den gözlemci olarak Başak Akayık hazır bulundu.


Denetimler nezdinde 105 başlıkta denetime tabi tutulan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası C'de bulunan Akreditasyon derecesini denetimler sonucunda başarılı bulunarak akreditasyonda B seviyesine yükseltildi.


Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, " Türkiye'deki seçkin odalar derecesine adını yazdıran MTSO istikrarla çalışmalarını yürütmeye devam edecektir" dedi. - MALATYA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı
Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı İncir satışından dönen kamyonet, hafif ticari araca çarparak devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
22:44 Afganistan'da cumhurbaşkanı adayı Abdullah'tan seçim sonuçlarına tepki (2) - Son Dakika
22:38 Spor fenerbahçe başkanı ali koç'un maç sonu açıklamaları - Son Dakika
22:36 Denizli'de çöken ahırın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
22:36 Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
22:33 İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı - Son Dakika
22:28 Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı - Son Dakika
20:40 Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 22:47:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MTSO akreditasyon denetiminde üst sınıfa yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]