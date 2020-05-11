MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan:

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Mersin'in en başarılı illerden biri olduğunu belirterek, "Bu, turizm açısından önemli bir avantaj olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kızıltan, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınının tüm dünyada olumsuz sonuçlara yol açtığını kaydetti.

Türkiye'nin süreçle iyi mücadele ettiğini belirten Kızıltan, "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile çaresizliğini gördük. Salgınla etkin mücadeleyle, üretim sektörlerinin devamlılığıyla arz sorunu yaşamayan bir Türkiye manzarası oluştu. Bu, bize umut verdi." ifadesini kullandı.

Kızıltan, Türkiye'nin üretim altyapısı ve yeteneğinin yüksek olduğunu kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

" Avrupa'da salgınla ilgili büyük bir kriz yaşandı. Tarımda bize rakip olan İspanya, İtalya, Portekiz gibi ülkeler tarımda duraksama yaşadı. Biz ise aldığımız önlemlerle bu sıkıntıyı yaşamayarak üretmeyi sürdürdük. Türkiye'nin virüsle mücadelede karnesinin temiz olması da Avrupa'da dikkat çekiyor. Bu nedenle tarım ürünlerimizin Avrupa'da iyi pazar bulacağı ümidi çok yüksek. Türkiye'nin hem üretim altyapısı hem teknolojik gelişimi hem de nitelikli insan sayısının yüksek olması Avrupalının yeni üretim merkezinin Türkiye olabileceğinin işaretlerini veriyor."

Mersin'in, büyükşehirler arasında en az Kovid-19 vakası görülen illerinden biri olduğuna dikkati çeken Kızıltan, "Mersin virüsle mücadelede Türkiye'de en iyi durumdaki illerden. Bu turizm açısından önemli bir avantaj olacaktır. Tarımda da çok avantajlı bir durumdayız." ifadesini kullandı.