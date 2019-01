Mtso Başkanı Kızıltan'dan Bankalara Çağrı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, KOBİ Değer Kredisi verecek olan bankaların ek ve ağır şartlar öne sürmemelerini isteyerek, "Bankalar bu kredileri firmaların kendilerine olan eski borçlarını kapatmak üzere değil, firmaların kendi ekonomik faaliyetlerini yerine getirmesi için vermelidir. Aksi takdirde bu krediler ekonomiye girmez" dedi.



MTSO Başkanı Kızıltan, yaptığı yazılı açıklamada, STK'ların önemi, katılacakları toplantılar ve bankaların tutumunu değerlendirdi.



"Kürekleri aynı yöne çekenler kazanır"



"Tüm dünyanın ekonomik ve sosyal sorunlar yaşadığı bir dönemdeyiz" diyen Kızıltan, huzurun ve ekonominin asla bozulamayacak gibi göründüğü Avrupa ülkelerinde bile sorunların bitmediğine ve ABD'de kısmi de olsa hükümetin işleri askıya aldığına dikkat çekti. Tüm yaşananlardan dünyanın etkin bir parçası olan Türkiye'nin ve Mersin'in etkilenmemesinin mümkün olmadığına işaret eden Kızıltan, "Hatta son yıllarda bu sorunlardan daha da fazla etkilendiğimizi görüyoruz. Ama gerek hükümetin gerekse iş dünyasının bu noktada çabasını da görüyoruz. Şunu açıkça ve gururla söylemek isterim ki, Türk iş dünyasının, özelinde Mersin iş dünyasının, ki bölgesel sorunlara ve sıkıntılı pazarlara en çok iş yapan bir kent olarak, sorunlara karşı gösterdiği direnç takdire şayandır. Bu noktada özellikle Mersin iş dünyasının direnci, sorunlara karşı duruşu, her şeye rağmen üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ihracatla ülkesinin zenginliği olmaya devam etme çabası gerçekten önemlidir. Tüm bu çabanın arkasında ise kentimizin ekonomik sivil toplum kuruluşlarının organize çabası unutulmamalıdır. Mersin'de bulunan tüm ekonomik sivil toplum kuruluşları her ne kadar MTSO üst çatısının altında yer alan üyelerimiz olsalar da sayısız STK'nın belli kriter veya sektörel anlamda ayrı birer oluşum kurmuş olmalarından, daha dinamik şekilde kent ekonomisi adına çalışmalarından her zaman memnuniyet duyduk. Asla rakip olmadık, alternatif olmadık. Kentin birlik ve beraberliği adına da böyle bir şey kabul edilemez zaten. STK'lar sadece kendi içinde değil, toplumla ve diğer STK'larla da etkin dayanışma içinde olmalıdır. Hep birlikte bu gücü sağlamalıyız. İşte o zaman kentimiz ve ülkemiz için en hayırlı şeyi oluşturmuş oluruz" dedi.



"Mersin Başkanlarından Ne Bekliyor" konulu bir arama konferansı düzenlediklerini anımsatan Kızıltan, MTSO olarak, bu konferansın raporunu ve daha birçok konuyu daha detaylı şekilde konuşmak ve değerlendirmek için geniş çaplı bir "MTSO ve Mersin STK'ları Büyük Buluşması" adında bir etkinlik planladıklarını kaydetti. Bu etkinlikle kentin ortak aklını yakalamayı amaçladıklarını belirten Kızıltan, "Unutmayalım, kürekleri aynı yöne çekenler kazanır" ifadesini kullandı.



"Kentimizin önemli sorunlarını dile getireceğiz"



MTSO'nun ulusal anlamda Mersin'i ve bölgeyi temsil ettiği toplantıların devam ettiğini de dile getiren Kızıltan, bu çerçevede önümüzdeki hafta, Ankara'da TOBB'da düzenlenecek Ulusal Ekonomi Şurası ve MTSO'nun temsilci ve konuşmacı olacağı Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Toplantısı'na katılacaklarını ifade etti. Kızıltan, "Bu toplantılarda hem kentimizin hem de Akdeniz olarak bölgemizin sık sık gündem yaptığımız ve takipçisi olduğumuz sorunları daha etkin şekilde gündeme getireceğiz" dedi.



Mersin'e kurulacak olan model fabrika ile ilgili olarak Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi heyeti ile birlikte Ankara'da kurulan Model Fabrika'yı ziyaret ettiklerini kaydeden Kızıltan, ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ı da ziyaret ederek ilgililere iletilmek üzere birçok konu paylaştıkları bilgisini verdi.



"Bankalar sıkıntılı zamanda iş dünyasına destek olmalı"



Bu konulardan birinin de Kobi Değer Kredisi'nin kullanımına ilişkin olduğunu aktaran Kızıltan, şöyle devam etti: "Bankalar sıkıntılı zamanlarda iş dünyasına gerektiği gibi destek olmadı. Son açıklanan KOBİ Değer Kredisi yerinde bir destek olacaktır. Ancak, bu kredileri vermek için bankalar yine ek ve ağır şartlar öne sürmemelidir. Bankalar bu kredileri firmaların kendilerine olan eski borçlarını kapatmak üzere değil, firmaların kendi ekonomik faaliyetlerini yerine getirmesi için vermelidir. Aksi takdirde bu krediler ekonomiye girmez."



Kızıltan, yine önümüzdeki hafta MTSO olarak Türk-Arap Ülkeleri İşadamları Derneği'nin Beyrut'ta düzenleyeceği ikili iş görüşmelerinin yapılacağı bir zirveye katılacaklarını da sözlerine ekledi. - MERSİN

