Malatya TSO'dan Muhasebeciler Odasına ziyaret - Son Dakika

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın yeni başkanı Serdar Böke'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti.

Ticari hayatın önemli yapı taşlarından olan tüm muhasebecilerin 1-7 Mart Muhasebeciler Haftasını kutlayan Başkan Sadıkoğlu, oda başkanlığı görevine gelen Serdar Böke'ye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Muhasebeciler odası yönetiminin güzel bir ahenk içinde görev yaptığını aktaran Sadıkoğlu, "Ekonominin içinde yer alan sanayicimizin, tüccarımızın, esnafımızın yükünü muhasebeciler çekmekte. İş insanları olarak yapmış olduğumuz çalışmaların devletle iltisağını sağlayan muhasebeciler önemli işlere imza atıyor. Bu anlamda kendilerine müteşekkiriz. Muhasebeciler odası yönetiminin güzel bir ahenk içinde görev yaptığını görüyoruz. Serdar Böke başkanımıza başarılar diliyorum, başarılı çalışmalara imza atacağını düşünüyorum. Yeni yönetimin hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Serdar Böke de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ekonomiye değer veren sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman istişare içinde olacaklarını kaydetti.