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Son Dakika Güncel MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Öğretmenler Günü kutlaması - Son Dakika

MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Öğretmenler Günü kutlaması

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ülkemizin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak gençlerin başarılarındaki en büyük payın, onları eğiten öğretmenler olduğunu bildirdi.

MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Öğretmenler Günü kutlaması, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ülkemizin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak gençlerin başarılarındaki en büyük payın, onları eğiten öğretmenler olduğunu bildirdi.


24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, öğretmenlik mesleğinin önemine temas eden MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Günümüzde ulusal kalkınmanın anahtarı kaliteli eğitim ve öğretimden geçiyor. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin eğitimini sağlayan öğretmenlerimiz, aynı zamanda geleceğimize de yön vermektedir" ifadelerini kullandı. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak gençlerin başarılarındaki en büyük payın, onları eğiten öğretmenler olduğuna dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, "Görevinin kutsallığına hakim olan öğretmenlerimiz, ülkemizin her türlü zorlu coğrafya koşullarında bile görevlerini layıkıyla yapmanın çabası içerisindedir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yetiştirmek için, Doğu ve Batı diye ayrım yapmayan, ülkemizin topraklarını karış karış gezen öğretmenlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Mesleğini icra ederken şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm eğitimcilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Anadolu'nun her köşesinde görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışan, sabır ve emekle çocuklarımızın geleceklerini şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:16 Kaynak: İHA
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