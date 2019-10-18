MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Türk İş Malatya Temsilcisi Hikmet Kazgan'a ziyaret

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türk İş Malatya Temsilcisi, aynı zamanda Demiryolu İş Sendikası Malatya Şube Başkanlığı görevine getirilen Hikmet Kazgan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Demiryolu İş Sendikası Malatya Şubesini ziyaret eden başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, şube başkanlığına ve Türk İş Malatya Temsilciliğine getirilen Hikmet Kazgan'a yeni görevinde başarı diledi. Sadıkoğlu, "Kişiliğini bildiğimiz, karakterine güvendiğimiz Hikmet Kazgan beyin yeni görevinde başarılar diliyorum. Hem kurumu hem de üyelerini en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tamdır. Sonuna kadar da arkasındayız. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak kendileriyle iş birliği içerisinde olacağız. Hikmet başkan; geldiği noktaya tırnaklarıyla kazıya kazıya ulaşmış bir insan. Üyelerin sıkıntılarını ve problemlerini analiz ederek, çözüm üreteceğine inancımız tam. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını umut ediyorum" ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hikmet Kazgan ise "Ticaret ve sanayi odasına, genç, bilgili birikimli bir kardeşimizin gelmesiyle son derece mutlu olduk. Yaptığı mücadeleden dolayı kendisini takdir ettik. Bizler de gece gündüz demeden kendilerinin yanında olacağız. Her türlü sorunu birlikte aşacağız. Bizler Malatya'nın birliğinden yanayız. Siyasi partiler olsun sivil toplum kuruluşları olsun, birlikte kuvvet doğacağını biz başkanımızdan öğrendik. Başkanımız bunu bizlere aşıladı. Birlik olunduğu takdirde bir şeyler elde edebilirsiniz. Ayrımcılıktan hiç kimse bir şey elde edemez. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA