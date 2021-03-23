MTSO Başkanı Sadıkoğlun'dan MGTC'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

MTSO Başkanı Sadıkoğlun'dan MGTC'ye hayırlı olsun ziyareti

23.03.2021 16:37
MTSO Başkanı Sadıkoğlun'dan MGTC'ye hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanlığına seçilen Mehmet Aydın ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanlığına seçilen Mehmet Aydın ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetinde düzenlenen kongrede Başkanlığa seçilen Mehmet Aydın ve yönetimini ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzdan Ata Sadıkoğlu yeni görevlerinde hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Başkan Sadıkoğlu'nun yanı sıra MGTC Başkanın Aydın, yönetimi ve çok sayıda gazeteci katıldı. Ziyarette konuşan Aydın, "Başkanımız seçildiği günden bugüne basına gösterdiği hoşgörüden ve nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz basın olarak her zaman şahidiz Malatya ticareti için, işadamları için, nasıl mücadele ettiğini basın olarak her zaman şahit olduk" dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise Aydın ve yeni yönetimine başarılar dileyerek, "Gazeteciler ve Televizyoncular Dernek Başkanı Mehmet Aydın'ı yıllardan beri tanıyoruz, vizyonuyla, misyonuyla başkanlığı süresine buraya katkı sağlayacağını ve buradaki işin önünü açabileceğine geliştirebileceğine, gazetecilerin vizyonunu daha farklı boyuta taşıyacağına inancımız tam. Kongreniz ve başkanlığınız hayırlı uğurlu olsun. Birbirinden değerli yöneticiler var onlar için ve bu vizyonunuz için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

'Yapıcı eleştirin bizi yönlendirecek'

Sadıkoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası olarak, gazetecilerin Malatya'nın dışarıya açılan penceresi olduğunu ve bunu daha iyi yansıtılabilmesi adına ellerinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ticaret ve Sanayi Odası olarak işbirliğine her zaman hazır olduklarını da ifade eden Sadıkoğlu, "Bizler de burada şu misyonu üstlenmek istiyoruz. Mesela bu anlamda ulusal gazetecilerin bir çoğunu buraya getirmek suretiyle, arkadaşlarımızın ve çalışan personellerimizin daha aktif bir şekilde yapılan işleri yerelden ulusala gidebilen başarı öykülerini dinlemek suretiyle vizyonların üst seviyeye çıkmalarını sağlamak adına bizler de sponsor olup dışarıdaki gazetecileri buraya getirip sizlerle birlikte çalışma yapmak isteriz. Bizler Ticaret ve Sanayi Odası olarak geldiğimiz günden bu yana şunu ifade ediyoruz. Yapıcı eleştirinin bizi de yönlendireceğini, geliştiriciliğine olan inancımız tam. Dolayısıyla şehrin birbirini sinerji oluşturabilmek adına, yapılanı doğru anlamda anlatabilmek adına gazetecilere ihtiyacı var. Bizler için önemlisiniz. Sizi önemsiyoruz. Yönetimle birlikte ciddi işler yapabileceğinize inancımız da tam olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - MALATYA

MTSO Başkanı Sadıkoğlun'dan MGTC'ye hayırlı olsun ziyareti
MTSO Başkanı Sadıkoğlun'dan MGTC'ye hayırlı olsun ziyareti

Mehmet Aydın, Malatya, Ticaret, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MTSO Başkanı Sadıkoğlun'dan MGTC'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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