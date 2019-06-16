Son Dakika Haberleri: MTSO'da KOBİ Değer Kredisi hakkında bilgilendirme yapıldı
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MTSO'da KOBİ Değer Kredisi hakkında bilgilendirme yapıldı

1 saat önce

Halkbankası Bölge Müdürü Metin Yediyıldız, Halkbank Pazarlama Müdürü Serhat Özakdağ, Tahsis Bölge Müdürü Serap Doğan ve Şube Müdürleri Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek KOBİ Değer Kredisi hakkında bilgilendirme yaptı.

MTSO'da KOBİ Değer Kredisi hakkında bilgilendirme yapıldı, System.String[]
Halkbankası Bölge Müdürü Metin Yediyıldız, Halkbank Pazarlama Müdürü Serhat Özakdağ, Tahsis Bölge Müdürü Serap Doğan ve Şube Müdürleri Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek KOBİ Değer Kredisi hakkında bilgilendirme yaptı.

Toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Piyasaların üretime ihtiyaç duyduğu, piyasanın canlanması için üreten bir Türkiye'nin hem katma değer yaratarak yurtdışından döviz girdisi sağlayacak finansman erişimini oluşturmak için hükumetimizin çıkartmış olduğu özellikle üretim yapan firmaların canlanması için KOBİ'ler ve işletmeler için yeni destek paketinin tanıtımı için Halkbankası Bölge Müdürümüz ve şube müdürlerimiz ile bir araya geldik" dedi.

Başkan Sadıkoğlu, "Ekonominin en önemli unsuru olan üretim, bizler içinde gerçekten ülkenin kurtuluşu durumundadır. İleriki dönemlerde ülkemizin büyüyebilmesi içinde en önemli temel etkenlerden bir tanesidir. Finans erişimine zorluklar yaşadığımız bu süreçlerde ekonominin rahatlaması için üretimin önünün açılması için yeni çıkan bu kredinin ülkemize ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu, projede yerli üretime teşvik olduğunu söyleyerek, "Burada Makine üreticileri için makine parkurunun tamamen yenilenebilmesine yönelik mevcut kapasitenin artırılması için verilen bir finansman kredisi var. Yerli üretime teşvik var. Özellikle bizim kendi ürünlerimizi yurtdışından ithalat yapmak yerine kendi ürününü üretip dışa bağımlı olmayan güçlü bir Türkiye'yi önemsiyoruz. Yerli ürünün alınıp yerli ürünün satılmasının ekonomik anlamı da oldukça büyüktür. Ham madde ve ara mal alımında da yine bu kredi paketinde destekler mevcut" şeklinde konuştu.

"Bu sıkıntı süreçler mutlaka aşılacaktır" diyen Sadıkoğlu, "Ülkemiz kudretli ve güçlü bir ülkedir, bu sıkıntılı süreçte bizlerin yani üreticimizin, sanayicimizi, tüccarımızı, esnafımızı mevcut durumunda yalnız bırakmaya gayret gösterenler şunu bilsinler ki vefalı günde yanımızda olanları insanlarımız unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Halkbankası Bölge Müdürü Metin Yediyıldız ise, "Yatırım kredilerinde 2 yıl anapara demesiz toplam 10 Milyon TL'ye kadar vadelendirebiliyoruz. Kredilendirmelerimiz başlamış durumdadır. Yatırımcılara her zaman yardımcı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:31 Kaynak: İHA
Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Malatya, Güncel
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