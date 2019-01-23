Son Dakika Haberleri: Mtso'da Makro Ekonomi Toplantısı

Mtso'da Makro Ekonomi Toplantısı

1 saat önce

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) tarafından Makro Ekonomi, Dış Ticaret ve Türev ürünler konulu toplantı düzenlendi.

Mtso'da Makro Ekonomi Toplantısı, System.String[]
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) tarafından Makro Ekonomi, Dış Ticaret ve Türev ürünler konulu toplantı düzenlendi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının üyelerinin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı" ile son 3 ayda birçok il ziyaret edildi. Toplantıların çoğuna TOBB Yönetim Kurulu üyesi olarak bende katıldım. İlk defa finans sektörü ile reel sektör birlikte 'Ne yapabiliriz?' diye çalışıyoruz. Birçok önemli bankanın CEO'su ile bir araya geldik ve sorunları, çözüm önerilerini konuştuk" dedi.

Daha sonra Ekonomist Hakan Aklar ve Mustafa Erdoğan tarafından Makro ekonomi, dış ticaret ve dövizdeki hareketliliğin piyasaya yansıması ile ilgili bilgiler ve çözüm önerileri anlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

Türkiye, Malatya, Ekonomi, Ekonomi
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