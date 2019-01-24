Son Dakika Haberleri: Mtso'da Makro Ekonomi ve Dış Ticaret Konulu Toplantı

Mtso'da Makro Ekonomi ve Dış Ticaret Konulu Toplantı

1 saat önce

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Türkiye Ekonomi Bankası tarafından makro ekonomi, dış ticaret ve türev ürünler konulu toplantı düzenlendi.

Mtso'da Makro Ekonomi ve Dış Ticaret Konulu Toplantı, System.String[]
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Türkiye Ekonomi Bankası tarafından makro ekonomi, dış ticaret ve türev ürünler konulu toplantı düzenlendi.

MTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, oda binasında tertip edilen toplantıda, MTSO üyelerinin sorunları konuşuldu.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yaptığı konuşmada, TOBB ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından düzenlenen "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme" toplantısı kapsamında son 3 ayda birçok ilde iş adamlarının sorun ve taleplerinin konuşulduğunu belirtti.

TOBB Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin de "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme" toplantısına katıldığını aktaran Sadıkoğlu, "İlk defa finans sektörüyle reel sektör birlikte 'ne yapabiliriz?' diye çalışıyoruz. Birçok önemli bankanın CEO'su ile bir araya geldik ve sorunları, çözüm önerilerini konuştuk." ifadelerini kullandı.

Ardından ekonomistler Hakan Aklar ve Mustafa Erdoğan tarafından makro ekonomi, dış ticaret ve dövizdeki hareketliliğin piyasaya yansımasıyla ilgili bilgiler ve çözüm önerileri anlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi, Ekonomi
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