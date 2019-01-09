Mtso'da 'Yalın Üretimde Malatya' Konulu Seminer

Malatya Ticaret Sanayi Odası (TSO) Eğitim Akademisi ile İnönü Üniversitesi işbirliğinde, 'Yalın üretimde Malatya' konulu seminer düzenlendi.

Malatya Ticaret Sanayi Odası (TSO) Eğitim Akademisi ile İnönü Üniversitesi işbirliğinde, 'Yalın üretimde Malatya' konulu seminer düzenlendi.



Seminerin açılış konuşmasını yapan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Ticaret ve Sanayi Odası olarak 6 aylık süre içinde en önemli konumuz üyelerimizin bilgilendirilmesi ve eğitimidir. Bu anlamda teknokent üniversite işbirliğine TSO akademiyi kurarak hem üyelerimize ciddi eğitimler vererek üyelerimizin ticaretlerinin geliştirmelerini sağlamak hem de bilgilerinin üzerinden geçerek eksikliklerini görmeleri amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sanayi üniversite işbirliği bizim en büyük hedefimiz ticaret ve sanayi odamız eğitim akademimiz tarafından düzenlenen Yalın üretimde Malatya' konulu seminer bizim için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.



Malatya Teknokent Müdürü ve İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Doktor Fatih Kocamaz ise, "Yaklaşık 2 yıldır bu tür faaliyetler yapmaktayız ve artarak devam ediyor. Bugünkü toplanma amacımız teknokent olarak üniversite sanayi işbirliğini en önemli çekirdek noktamız olarak görüyoruz. Malatya'da bu konuda ciddi bir potansiyel olduğunu son iki yıldır yaptığımız çalışmalarda bizi bu noktada teyit etti. Çok güzel bir zemin olduğunun farkındayız. İlimizde çok güzel toprak var sadece birilerinin tohum serpmesini bekliyormuş. Sanayicilerin şikayeti 'üniversiteliler bizim kapımıza hiç gelmiyor' şeklinde, üniversitedeki hocayla konuştuğumuz da ise tam tersi 'sanayici bizi hiç bilmiyor, sevmiyor ve tanımıyor' şeklinde. Biz iki tarafı da tanıyan kurum olarak tanıdığımız için, iki kurumun da birbirlerini tanıması ve işbirliği için yardımcı olacağız" diye konuştu. - MALATYA

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