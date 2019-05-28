Son Dakika Haberleri: MTSO'dan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda inceleme
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MTSO'dan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda inceleme

3 saat önce

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

MTSO'dan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda inceleme, System.String[]
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
MTSO'dan yapılan açıklamada, Kızıltan'ın beraberindeki Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak ile ilçedeki temasları kapsamında çeşitli ziyaretlerden sonra, inşaatı devam eden havalimanında incelemelerde bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızıltan, havalimanının altyapı yatırımlarının bir yıla kadar tamamlanacağı bilgisini aldıklarını belirterek, "Havalimanı inşaatını 3-4 ay önce de gezdik. Önceki gelişimizde 3,5 kilometrelik ana pistin 2,5 kilometresi tamamlanmıştı. Bugün ana pistin tamamının bitmiş olduğunu gördük. Yan yol bağlantılarının inşasına başlanmış, pistin betonu dökülmüş, terminal binasının temeli atılmış, pistlerin kontrolleri yapılarak havacılık sistemine kaydedilmiş." ifadelerini kullandı.
Gerek bölgenin coğrafi açıdan sıkıntılı olması gerekse ekonomik konjonktür nedeniyle çalışmaların istenen hızda ilerlemediğini vurgulayan Kızıltan, şunları kaydetti:
"Maalesef bölgedeki taban suyu ciddi bir sıkıntı. Temel dökülüyor ama alttan su çıkıyor ve onu bertaraf etmek biraz zaman alıyor. Bu nedenle de çalışmalar uzayabiliyor. Şantiye şefiyle yaptığımız görüşmede 600 işçinin iş başında olduğunu öğrendik. Araçların ve iş makinelerinin planlanan çalışmaları sürdürdüğünü gördük. Bu noktaya gelen bir yatırımın bundan sonrasında duracağını zannetmiyorum."
Toplam yatırımın yaklaşık yüzde 20'sinin tamamlandığının altını çizen Kızıltan, bugünkü çalışma hızıyla bir yıla kadar tamamlanacak havalimanından uçakların havalanmaya başlamasının da yaklaşık 3 yılı bulacağını tahmin ettiklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:54 Kaynak: AA
Çukurova, Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
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