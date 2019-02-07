Son Dakika Haberleri: Mtso, Fruit Logistica Fuarı'nda Yerini Aldı

Mtso, Fruit Logistica Fuarı'nda Yerini Aldı

35 dakika önce

MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Berlin'de düzenlenen Fruit Logistica 2019 Fuarı'nda bu yıl da stant açarak, üyelerinin yurt dışı bağlantılarına destek verdi.

Mtso, Fruit Logistica Fuarı'nda Yerini Aldı, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Berlin'de düzenlenen Fruit Logistica 2019 Fuarı'nda bu yıl da stant açarak, üyelerinin yurt dışı bağlantılarına destek verdi.

Mersin ekonomisinin önemli sektörleri arasında yer alan yaş meyve ve sebze sektörünün temsilcileri, Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) Projesi kapsamında, MTSO koordinesi ve KOSGEB desteğiyle Berlin'de düzenlenen Fruit Logistica 2019 Fuarı'na katıldı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol'un başkanlığında Almanya'ya giden 27 kişilik Mersin heyetinde MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem Bucuge, Yönetim Kurulu Üyesi Halil Kürek, Genel Sekreter Kadir Dölek ve sektör üyesi firma temsilcileri yer aldı.

İlk gün fuardaki 34 firma standını ziyaret eden heyet, ikinci gün Berlin Yaş Meyve ve Sebze Mezat'ında da incelemelerde bulunup Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Fuara her yıl düzenli katılım gösteren MTSO, bu yıl da 18 metrekarelik standı ile yerini aldı. Standı ziyaret eden konukların Mersin yaş sebze ve meyve firmaları ile temas kurmalarına olanak tanınarak, yurt dışı pazarlarının genişletilmesine katkı sağlandı.

Berlin'de 6 Şubat'ta kapılarını aralayan ve sektörünün dünyadaki en büyük fuarları arasında gösterilen Fruit Logistica 2019, 8 Şubat Cuma günü sona erecek. Toplamda 132 bin 268 metrekare alan üzerine kurulan fuarda 84 ülkeden 3 bin 239 firma stant açarken fuarı, 130'un üzerinde ülkeden 78 binin üzerinde ziyaretçi gezdi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:26 Kaynak: İHA

Berlin, Mersin, Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Güncel
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