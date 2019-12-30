MTSO İl Emniyet Müdürlüğüne minibüs bağışladı - Son Dakika

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) üyesi bir iş adamı tarafından Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bir adet minibüs bağışlandı.



Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen araç teslim töreninde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, "Özellikle bir ilin gelişiminde önemli olan suç oranlarının düşüklüğü ve ilin huzuru bizim için Malatya'nın ticari gelişimi de en önem verdiğimiz şey. İlimizin huzurlu güvenli bir ortam içerisinde, insanlarımızın rahatlıkla buraya yatırım yapmasının sağlanabilmesi. Bu noktada biz kendimizi de şanslı hissediyoruz. Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren ilimizde göreve başladığı günden itibaren kentte gerçekleşen denetimler arttı. Problemlerin çözümünde çok ciddi gayretleri var. Emniyet teşkilatımız, gecesi gündüzü olmadan çalışıyor, bizlerin evimizde ve iş yerlerinde huzurlu olabilmemiz için ciddi bir mücadele veriyor" dedi.



Emniyet Müdürü Dağdeviren'in kentteki huzurun artması için yeni kurduğu tim ve ekiplere destek olmak amacıyla minibüs bağışlamak istediklerini anlatan Sadıkoğlu," Müdürümün yeni kurmuş olduğu Tim ve ekiplere de destek olabilmek adına bir minibüs kendisini tahsis ettirmek için Ticaret ve Sanayi Odası olarak özetle iş adamımız Osman kardeşimizle bu noktadaki önermeler ile destek olup bu aracı emniyetimize bağışlamak istiyoruz. Bunun için de buradayız. Kendisine de teşekkür ediyoruz emniyet müdürümüzün de bundan sonraki süreçte de yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu anlamda siyasilerimize şunu söylemek istiyoruz emniyet müdürümüze iş dünyası olarak insanların sahip çıkıyoruz siyasilerimizin de Sayın valimizin de bu noktada sahip çıktığına inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte Malatya daha güvenli daha refah düzeyi suç oranlarının düşüklüğü ile Türkiye'de belli bir yerde olacağına da inancımız tam. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Elimizde geldiği kadar bu tür yardımları yapacağız" şeklinde konuştu.



İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise Malatya'da asayişi en üst seviyeye getirmeye çalıştıklarını, vatandaş memnuniyetine önem verdiklerini ifade ederek, "İlde asayişi en üst seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Vatandaş memnuniyetine önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın da bir huzur ve güven ortamından hoşnut olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, değerli iş adamı Osman bey bize böyle bir katkıda bulundular. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu bizi memnun eder. Tek gayemiz Malatya'nın huzur ve güven ortamını daha iyi seviyeye getirmektir. Huzur şehri olan Malatya da huzuru sürekli ve baki kılabilmek. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Tabii bizler belli bir süre görev yapıp gidecek olan bürokratız. Malatya'mızın güvenliği için bu araç belki yıllarca hizmet edecek. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kazanım Malatya'nın kazanımı" diye konuştu



Minibüsü MTSO adına bağışta bulunan MTSO üyesi iş adamı Osman Albayrak ise" Müdürümüzün ilimizde yaptığı başarılı çalışmalara destek vermek için böyle bir bağışta bulunduk" diye konuştu. - MALATYA