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MTSO ile KOSGEP arasında Mentörlük protokolü imzalandı

1 saat önce

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve KOSGEB arasında 'Mentörlük Projesi' protokolü imzalandı.

MTSO ile KOSGEP arasında Mentörlük protokolü imzalandı, System.String[]
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve KOSGEB arasında 'Mentörlük Projesi' protokolü imzalandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve KOSGEB İl Müdürü Murat Seki katıldı.

Oda olarak, kentin üretim ve ticaretinin gelişmesi, ihracat potansiyelinin çeşitlenerek artması için yaptıkları çalışmaların yanı sıra, kurum ve kuruluşlarla da ortak projeler gerçekleştirdiklerini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Orta ve orta yüksek teknoloji alanlarında ilk defa faaliyet gösterecek ve ileri girişimcilik desteği kapsamında destek alacak girişimcilere yönelik işletmelere mentörlük hizmeti verilmesi, işletmelerin faaliyetlerinin, vizyonlarının gelişmesine yönelik tavsiye ve yönlendirmelerle tecrübe paylaşımı sağlamak amacıyla Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB Malatya Müdürlüğü arasında 'Mentörlük Projesi' protokolü imzalanmıştır" dedi.

KOSGEB İl Müdürü Murat Seki ise yaptığı açıklamada "Bu proje ile ileri girişimcilik desteği kapsamında orta teknolojik düzeydeki girişimcilere yeni iş yeri kurmaları için 260 bin TL'ye kadar destek, yüksek teknolojik alanda iş kuracak girişimci adaylarına ise 360 bin TL'ye kadar destek verilecektir" dedi.

Konuşmaların ardından, 'Mentörlük Projesi' protokolü imzalandı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:58 Kaynak: İHA
Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Malatya
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