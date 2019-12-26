MTSO Kadri Şaman Lisesi, eTwinning Türkiye Özel Ödülünü aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MTSO Kadri Şaman Lisesi, eTwinning Türkiye Özel Ödülünü aldı - Son Dakika

MTSO Kadri Şaman Lisesi, eTwinning Türkiye Özel Ödülünü aldı

6 saat önce

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Kadri Şaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'My Digital Classroom' projesiyle '10. eTwinning Ulusal Konferansı'nda eTwinning Türkiye Özel Ödülünü aldı.

MTSO Kadri Şaman Lisesi, eTwinning Türkiye Özel Ödülünü aldı, System.String[]

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Kadri Şaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'My Digital Classroom' projesiyle '10. eTwinning Ulusal Konferansı'nda eTwinning Türkiye Özel Ödülünü aldı.


MTSO Kadri Şaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya'da eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi (UDS) tarafından düzenlen '10. eTwinning Ulusal Konferansı'nda Mersin'i temsil eden 16 okuldan biri oldu. İngilizce Öğretmeni Ayça Türkcan'ın 2018-2019 yılı boyunca, 8 ülkeden 41 öğretmen ve 350 öğrenciyle yürüttüğü 'My Digital Classroom' projesi, 'eTwinning Türkiye Özel Ödülü'nde 16-19 yaş kategorisinde Türkiye birincisi oldu.


"Öğrenciler hem eğlenerek öğrendiler hem de ders başarıları arttı"


Ödül sonrası konuşan Ayça Türkcan, proje kapsamında tüm öğretmen ve öğrencilerle farklı branşlarda müfredat konularıyla ilgili dijital materyaller oluşturduklarını ve bunları derslerde uyguladıklarını söyledi. Projeyle öğrencileri derslerde daha aktif hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Türkcan, "Öğrenciler hem eğlenerek öğrendiler hem de ders başarıları arttı. Ayrıca proje boyunca öğrenciler farklı şehir ve ülkelerdeki akranlarıyla online olarak veya mektup yoluyla sürekli iletişim kurarak yabancı dil becerilerini de geliştirdi" diye konuştu.


eTwinning Projesinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak adına hazırlanan bir proje olduğunu ifade eden Türkcan, bu projelerde Avrupa çapında 800 bin öğretmenin, Türkiye'de ise 197 bin öğretmenin yer aldığını kaydetti. Bu ağda öğretmenlerin, etkileşimli olarak her gün deneyimlerini paylaştıklarını ve yeni projeler için ortak bulduklarını belirten Türkcan, "Proje faaliyetlerinde bizlere destek olan Okul Müdürümüz Nural Geyik başta olmak üzere okul idaresine, proje ortağı öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi. - MERSİN

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Anadolu Lisesi, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
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