MTSO kayısı için harekete geçti

Türkiye'de ve dünyada coğrafi tescile sahip, marka değeri olan kayısının tezgahlarda değerinin düşürülmemesi adına çalışma başlatan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 81 ile yazı gönderdi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun "Malatya Kayısısı adı altında satılan sahte ürünlere yönelik çalışmalar yaparak kanuni haklarımızı sonuna kadar koruyacağız" açıklamaların ardından harekete geçen oda yönetimi 81 ilde Valilik, Belediye Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Oda ve Borsa Başkanlıklarına, Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Federasyon üyelerine, Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Esnaf Sanatkarlar Federasyonu'na bağlı odalara yaz gönderdi. Gönderilen yazıda, "Günümüz dünyasında kültürel değerlerin korunması ve bu yönde oluşan talebin karşılanmasına yönelik çalışmalar, son yıllarda Türkiye'de de karşılığını bulmuş, çok sayıda kültürel değer ve ürünler menşeleriyle koruma altına alınmıştır. Kültürel coğrafya araştırmalarında ve kültürel değerlerin korunmasında tescilli ürün çalışmalarına dikkat çekmek, çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Oldukça zengin bir kültüre sahip coğrafyada yer alan ülkemiz, hem Akdeniz üzerinden Afrika ve Avrupa, hem de Asya üzerinden Türk İslam kültürünü bir arada barındıran zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu amaçla bir dizi çalışmalar başlatılarak, ilimizin en büyük ekonomik dinamiği ve adı ilimiz ile özdeşleşmiş olan "Malatya Kayısısı" aşağıda detayları verilen isim ve işaretlerle hem ülkemizde Türk Patent Kurumunda hem de Avrupa Birliği Komisyonunda tescili sağlanmıştır. Odamız, Malatya Kayısısının Coğrafi işaret tescili için, 31.07.2000 yılında Türk Patent Kurumuna müracaat ederek C 2000/ 003 Sıra no ile odamız adına tescilini sağlamıştır. Sınırları ve spesifik özellikleri belirlenerek bu haliyle tescili yapılan ürünümüzün daha sonra Avrupa Birliği tescili "Malatya Kayısısı" ibaresi ile Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 07.07.2017 tarihinde resmi bülteninde yayımlanarak 2017/1220 Türkiye'den 2. Tarım Ürünü olarak (Menşe) sağlanmıştır."



Malatya kayısısının gerek yetiştirildiği coğrafya sınırları ve gerek ürün kalitesi bakımından ülkenin değişik yerlerinde ve dünyadaki üretilen kayısı çeşitlerinin değerlerinden farklılıklar arz ettiğinin belirtildiği yazıda, "Amacımız başka yörelerde yetiştirilen kayısıların tescilini yaptığımız 'Malatya Kayısısı' ismi ile satışının önüne geçmektedir. Bu isim ile gönderimde bulunan firmaların odamız tarafından konfırme edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde Sınai Mülkiyet Kanununun verdiği hak ölçüsünde dava açılarak cezai müeyyidenin uygulanacağı bilinmelidir" denilerek konuyla ilgili yasada bulunan hüküm ve müeyyidelere yer verildi.



Yazının devamında "Tüm bu bilgilerin ışığında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, sınai mülkiyet hakkı sahibi olduğu 'Malatya Kayısısı' ürününün hak ettiği değeri bulması, üreticinin ve ürünü pazara sunan tüccarımızın haklarının korunması adına yukarıda belirtilen kanun maddeleri uyarınca mahkeme yolu açıktır ve gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması için her türlü girişimde bulunacaktır. Konunun önemine binaen gerekli duyuruların yapılması ve ilgili üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederim" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

