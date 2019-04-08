Mtso Meclis Üyeleri, TOBB'da Bilgilendirme Seminerine Katıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Meclis Üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen Bilgilendirme seminerlerine katıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Meclis Üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen Bilgilendirme seminerlerine katıldı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) meclis üyeleri için düzenlediği bilgilendirme seminerlerinin 14. haftasına katılan Manisa TSO Meclis üyeleri çeşitli konular hakkında bilgi sahibi oldu.



Manisa TSO Meclis Başkanı Ümit Türek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Arkın Şıktaşlı, Sezen Şenay, Yönetim Kurulu Üyeleri Akın Saadettin Gezgin, Ali Karanfilci, Hüseyin Hasacar, Mehmet Ali Altınkuş, Serhat Çetin ile meclis üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen seminer programında; 'Karar alma süreçlerinde TOBB'un rolü', 'TOBB'un kurumsal yapısı', 'Küresel gelişmeler ve Türkiye', 'İstihdam Seferberliği 2019', 'Kredi Garanti Fonu', 'TEPAV', 'Türkiye ve dünya ekonomisindeki dönüşüm', 'Türk dış politikasının bugünü ve geleceği', 'Etkili yönetim becerileri', 'Protokol kuralları', 'Finansal yönetim', 'E-Ticaret ve sosyal medya', 'Medya ilişkileri', 'Mimikler yalan söylemez/kültürlerarası beden dili', 'Kişisel gelişim', 'Türkiye ekonomisindeki güncel gelişmeler', 'TOBB iştirakleri' konuları üzerine kapsamlı söyleşiler yer aldı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda/Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri'nde, meclis üyeleri ile bir araya geldi. Meclis Üyeleri Bilgilendirme Seminerlerini yapmaya 2013 yılında yapılan oda/borsa seçimlerinden sonra karar verdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, o dönemde yapılan seminerler sonucunda 5 üzerinden 4,8 memnuniyet ile geri dönüşler olduğunu, bu kapsamda 2018 yılında yenilenen meclis üyeleri için bu semineri yeniden düzenlediklerini söyledi. Türkiye'nin en önemli meselelerinden birinin ekonomi olduğunu ve Türk iş dünyası olarak Ağustos 2018'den beri zor bir dönemden geçtiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 365 oda/borsa başkanı ile 7 bölge toplantısı yaptıklarını ve üyelerin sorunlarını dinlediklerini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, bu toplantılarda oda ve borsalardan gelen talep ve sıkıntıların başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlara tek tek iletildiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, iki önemli şura gerçekleştirdiklerini belirterek, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOBB Türkiye Ekonomi Şurasını yaptıklarını ve oda/borsalardan gelen sorunları doğrudan aktardıklarını, TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası'nda ise sektörel sorunların hükümete iletildiğini anlattı.



Üç gün süren programdan memnun ayrılan Manisa TSO Meclis Üyeleri, etkinliğin çok faydalı ve verimli geçtiğini belirterek bu tür seminerlerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Manisa TSO Meclis Başkanı Ümit Türek ise katılımlarından dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, "Meclis üyelerimizin seminerlerden memnun kalmış olması bizleri mutlu etti. Bizi misafir eden TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, bizleri çeşitli konularda kapsamlı bir şekilde bilgilendiren, her biri alanında uzman TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin değerli hocalara ve seminerlerin düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

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