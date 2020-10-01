Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından Azerbaycan'a destek açıklaması - Son Dakika

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından Azerbaycan'a destek açıklaması

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından Azerbaycan'a destek açıklaması, System.String[]

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Sadıkoğlu, yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan bölgede gerçekleştirdiği hukuksuz saldırıların kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Azerbaycan'ın başlattığı karşı harekat sonucunda Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiğini ve uzun yıllardır işgal altında olan birçok köyün geri alındığını aktaran Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın yıllardan beri süregelen ve bölgede gerilimi yükselten saldırılarına son vererek, işgalci konumunda bulunduğu Azerbaycan topraklarından geri çekilmesinin, bölgede kalıcı barışın sağlanması adına en doğru hamle olacağı kanaatindeyiz. Maalesef bölge barışı adına ciddi bir sorun olan işgal karşısında uluslararası toplum sessiz kalmakta, MİNSK Grubu gibi barışçıl çözüm adına kurulan komisyonlar on yıllardır herhangi bir sonuç ortaya koyamamaktadır. Bu sessizlikten güç alan Ermenistan ise hukuksuz işgale ve saldırılarına devam etmektedir. Ermenistan'ın bu son saldırıları karşısında uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanan kardeş ülkemiz Azerbaycan, haklı bir mücadele içerisindedir. Arzumuz bölgede devam eden çatışmaların bir an evvel barışçıl bir çözüme kavuşması ve kalıcı barışın sağlanmasıdır. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, toplumumuzun ezberindeki 'iki devlet bir millet' şiarıyla, kardeşimiz, can Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde her daim yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, bu harekatta hakka yürüyen tüm asker ve sivil şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz."

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından Azerbaycan'a destek açıklaması

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu, Azerbaycan, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından Azerbaycan'a destek açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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