MTSO'nun kuruluşunun 134. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel MTSO'nun kuruluşunun 134. yıl dönümü - Son Dakika

MTSO'nun kuruluşunun 134. yıl dönümü

6 saat önce

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), kuruluşunun 134. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

MTSO'nun kuruluşunun 134. yıl dönümü, System.String[]

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), kuruluşunun 134. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

MTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kızıltan, burada yaptığı açıklamada, MTSO'nun kentin güçlü ve kucaklayıcı ailesi olduğunu belirterek, odanın kente faydalı çalışmalar yaptığını kaydetti.

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise odanın kente katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu
Kocasının 6 saat rehin aldığı kadın: Mutlu bir hayat yaşamak istiyorum 6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü Mersin'de işçinin bacağına çelik halat saplandı

Son Dakika Haberleri
23:00 9 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında kaldı - Son Dakika
23:00 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
23:00 Ergin Ataman: "Larkin kısa sürede Türk vatandaşlığına geçecektir" - Son Dakika
23:00 Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrenciler hastanelik oldu - Son Dakika
22:58 Spor sporun enleri 2019 ödülleri sahiplerine verildi - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 23:03:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MTSO'nun kuruluşunun 134. yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]