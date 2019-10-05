MTSO sanat galerisi, yeni sezona 'merhaba' dedi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi, yeni sezona ressam Gaye Yeşilsoy'un sergisiyle 'merhaba' dedi. Önümüzdeki dönemde yurtiçinden ve yurtdışından birçok sanatçıyı da ağırlayacak olan galeri, aynı zamanda sezonda 'mail art' adı altında 13 ülkeden farklı sanatçıyı bir araya getireceği sergisiyle sanatta farkındalık oluşturmayı hedefliyor.



MTSO Sanat Galerisi'nin yeni sezondaki ilk sergisi, ressam Gaye Yeşilsoy'un resim sergisi oldu. Altıncı kişisel sergisini açan sanatçı, 32 eserini sanatseverlerin beğenisine sundu. Asıl mesleği peyzaj mimarlığı olan sanatçının sulu ve yağlı boya tekniği kullanarak hazırladığı eserlerinde, peyzaj ağırlıklı figürler görmek mümkün. Galerideki sezonun ilk sergisinin açılışına, MTSO eski Meclis Başkanı Faik Burakgazi, MTSO Genel Sekreter Yardımcı Yusuf Yel ile ressam Ahmet Yeliş'in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.Sergi açılışında konuşan ressam Yeşilsoy, burada ilk kez sergi açtığını belirterek, "Mersin'e sanat alanında uzun yıllar hizmet vermiş böyle bir yerde, sergi açmayı çok istiyordum. Hayalimdi diyebilirim. Asıl mesleğim peyzaj mimarlığıdır. Resim yapmayı çok seviyorum ve işim gereği çokça kara kalem çizimler yapıyorum. Mesleğe ilk başladığımda bilgisayar programları yoktu. Bu nedenle sürekli kağıt, kalem kullanarak çizimler yapıyorduk. Resim hayatımda hep vardı. Annem kız teknik lisesinden mezun ve halam resim öğretmeniydi. Onlarla sürekli bir şeyler üretirdim. Ayrıca yaz kurslarının hepsine giderdim" dedi.



Resimlerde biraz deneme yanılma yöntemi kullandığını belirten Yeşilsoy, Mersin Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra eserlerinin daha profesyonel bir hal aldığından bahsetti. Bu serginin temelinin 2009-2012 yıllarında atıldığını vurgulayan Yeşilsoy, "Bu serginin mihenk taşını yüksek lisans tez çalışmam oluşturuyor. Bu dönemde en çok etkilendiğim unsur; açıkça dile getirilmese de yaratanla bağ kurduğu düşünülen motifler oldu. Figüratif resmin olanakları ile birleştirebileceğim bir zemin aradığımda, bu zemin kendi geçmişim ve günlük yaşantımdan çiçek, böcek ve biraz gelenek oldu. Vermek istediğim mesaj ise, Aranan 'gerçek' doğada gizlidir, doğada aranmalıdır" diye konuştu.



Galerinin yeni sezon etkinlikleri hakkında bilgi aktaran galeri sorumlusu Seda Şahbaz ise önümüzdeki dönemde 15 civarı sergiye ev sahipliği yapacaklarını bildirdi. Antalya, Ankara gibi yurtiçi, İsveç gibi yurtdışından kişisel sergilerin yanı sıra, bu yıl "mail art" adı altında farklı bir sergiye imza atacaklarını belirten Şahbaz, 13 ülkenin sanatçılarının eserlerini Mersin'de bir araya getirecekleri sergiyle sanatta farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. "Farklılığımız ve yeniliklerimiz devam ediyor" diyen Şahbaz, "Mersin'i sanat yolunda değişik projelerimizle hep bir adım ileri götürmeye çalışıyoruz. Amacımız kente, sanata ve sanatçıya destek olmak ve katkı sağlamak" şeklinde konuştu. - MERSİN