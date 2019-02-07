Son Dakika Haberleri: Mtso Üyeleri Kenya Yolcusu

Mtso Üyeleri Kenya Yolcusu

27 dakika önce

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri TİM (Türkiye İhracatçılar Merkezi) tarafından oluşturulan ticari heyet ile birlikte Kenya'ya gidiyor.

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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri TİM (Türkiye İhracatçılar Merkezi) tarafından oluşturulan ticari heyet ile birlikte Kenya'ya gidiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin organizasyonu kapsamında 19- 22 Mart 2019 tarihleri arasında Kenya'nın Nairobi şehrine iş gezisi düzenlenecek. İki ülke girişimcilerinin bir araya gelerek nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi hedeflenen geziye Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri de davet edildi.

Konuyla ilgili MTSO'dan yapılan açıklamada, TİM Ticaret Heyetine katılmak için belirtilen potansiyel sektörler hakkında bilgiler verilerek, "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri, tarım ve gıda sektöründe kullanılan makinalar, diğer makina ve aksamları, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, elektrik ve elektronik aletler, buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu cihazlar, beyaz eşya, gıda (hububat, makarnalar, şeker ve şeker mamulleri, yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular), demir ve çelik, alüminyum ve alüminyumdan eşya, plastikler ve mamulleri, sıhhi tesisatta kullanılan plastik ürünler, kauçuk ve kauçuktan eşya, hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar, eczacılık ürünleri, kişisel bakım ve kozmetik ürünleri, temizlik ürünleri, muhtelif kimyasal ürünler (haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici ürünler), hayvansal veya bitkisel gübreler, optik alet ve cihazlar, tekstil ve hazır giyim ürünleri, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya, ağaç ve orman ürünleri (kağıttan veya kartondan eşya, mobilyalar), tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri, prefabik yapılar, sentetik ve suni devamsız lifler sektörleri başta olmak üzere, uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmalar. Kenya gezisine katılmak isteyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin 22 Şubat 2019 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:12 Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Malatya, Kenya, Güncel
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