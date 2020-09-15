MTSO üyeleri, ön muhasebe programını 1 yıl ücretsiz kullanabilecek

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin Teknopark Firması Hesapcini Yazılım A.Ş arasında yapılan protokol ile oda üyesi firmalara hesapcini ön Muhasebe Uygulama Programını bir yıl ücretsiz kullanım imkanı sağlandı. Bulut tabanlı bu sistemi kullanacak işletmeler, gerek cep telefonu gerekse tablet ve bilgisayarlarından muhasebelerini kolayca yönetme fırsatı yakalayacak.

MTSO, üyelerinin ön muhasebe işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir protokole imza attı. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Mersin Teknopark firmalarından Hesapcini Yazılım A.Ş CEO'su Özkan Paşa'nın imza attığı törene, MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fuad Budur, Yönetim Kurulu üyesi Nedim İkanç, MTSO Meclis üyeleri Ahmet Akın ve Erol Dibo katıldı. İmzalanan protokol ile MTSO üyelerinin bir yıl boyunca programdan ücretsiz yararlanma hakkı kazanacağını ve üyelik sistemiyle hizmet alınacağını bildiren Başkan Kızıltan, "Bu hizmetin kullanıcılara büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Üyelerin kullanımı sırasında karşılaşacakları sorunlara ve taleplerine göre güncellemeler yapılabileceğine de değinen Kızıltan, bulut üzerinden kullanılacak bu yazılımın tüm üyelere hayırlı olmasını diledi.

Uygulamanın küçük ve orta boy işletmelerin rahatlıkla kullanabileceği bir ön muhasebe programı olduğunu anlatan Özkan Paşa ise "3 yıldır üzerinde çalıştığımız ve işletmelerde saptadığımız ortak ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiğimiz, gerek cep telefonundan gerekse tablet ve bilgisayarlardan kullanıma uygun, işletmelerin bulut sistemi üzerinden muhasebelerini yönetme fırsatı bulabileceği ve firma verilerine yalnızca kendilerinin erişebileceği bir sistem" diye konuştu.

E-devlet uygulamalarının işletmelere getirdiği yenilikler de göz önünde bulundurulduğunda firmaların yüksek maliyetler ve karmaşık uygulamalarla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Paşa, bu yazılım aracılığıyla firmaların bir taraftan lisans ve donanım gibi yüksek maliyet yükünü hafifletirken diğer taraftan kolay kullanım ve veri güvenliği imkanı sağladıklarını vurguladı. Program hakkında kısaca bilgi verip hesapcini modüllerine de değinen Paşa, bu modüller arasında müşteri tedarikçi yönetimi, ürün hizmet yönetimi, satışlar, alışlar, kasa yönetimi, banka yönetimi, çek-senet yönetimi, sipariş yönetimi, stok yönetimi, personel yönetimi, e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye entegrasyonları, raporlamalar gibi ana başlıklar ve bunların alt kırılımları bulunduğunu söyledi. - MERSİN