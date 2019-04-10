Son Dakika Haberleri: Mtso Yönetiminden Seçer'e 'Komisyon' Önerisi

Mtso Yönetiminden Seçer'e 'Komisyon' Önerisi

33 dakika önce

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) yönetimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, kent paydaşlarının temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmasını önerdi.

Mtso Yönetiminden Seçer'e 'Komisyon' Önerisi, System.String[]
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) yönetimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, kent paydaşlarının temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmasını önerdi. Öneriye, Seçer'den olumlu yanıt geldi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile Meclis Başkanı Hamit İzol, MTSO yönetimi ve meclis üyeleri ile birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler. Ziyarette, Mersin'in ekonomik ve sosyal hayatını canlandıracak olan etkinlikler ve projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

"MEYDAM projesini MTSO ile birlikte yürütmek istiyoruz"

Seçer, ziyarette Mersin iş dünyasına hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak esnafın belediyedeki çözüm ortağı olacak Esnaf Masası'nı kuracaklarını belirten Seçer, MEYDAM projesi hakkında da bilgi verdi. Seçer, "Konuları süratle bizden alacak size götürecek veya sizden bize getirecek; Mersin'e yatırım yapacak kanalları açacak olan Mersin Yatırımcı ve Girişimci Danışma Merkezi diye bir oluşum yapmak istiyoruz. Bu oluşum tamamen profesyonelce çalışacak. Siyasetten tamamen bağımsız, profesyonel, bu işi bilen, işinin ehli ve bize katkı sunacak kişilerden oluşacak bir ekip kuracağız. Bu çalışmayı da Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yürütmek istiyoruz" dedi.

MTSO'ya sürekli gelen talepler olduğunu dile getiren iş dünyasının temsilcileri ise gereksiz etkinliklere bir bütçe ayırmak istemediklerini ifade ettiler. Bunun yerine kentin paydaşlarının temsilcilerinin yer aldığı bir komisyon oluşturulması önerisi üzerine Başkan Seçer, "Bu bizim işimizi de kolaylaştırır. Böylelikle yapılacak olan bütçe de harcamalar da göz önünde ve düzenli bir şekilde yapılır. Var olan bütçenin çok dikkatli harcanması lazım. Bu konuda sıkıntılar var. Para yerinde harcanırsa ancak o zaman muazzam işler olacak. Harcanmazsa böyle gelip, böyle gider. Üzülenler olacak ama olması gerekeni de yapmamız lazım. Burada hakikaten kentin tanıtımına katkı sunacak oluşumlara bizim katkı sunmamız lazım. Doğru yere doğru müdahaleler yapalım. Derdimiz o. Güzel işler yapmak istiyoruz, bizlere yardımcı olun. Biz burada emanetçiyiz" diye konuştu.

MTSO Başkanı Kızıltan ve Meclis Başkanı İzol, Seçer'e görevinde başarılar dileyerek, Mersin'i geleceğe taşıyacak ve şehri kalkındıracak olan projelerde birlikte hareket edeceklerini belirttiler. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:34 Kaynak: İHA
Vahap Seçer, Mersin, Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Güncel
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