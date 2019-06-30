Son Dakika Haberleri: MTTB'den Mursi konferansı
Son Dakika Güncel Haber

MTTB'den Mursi konferansı

1 saat önce

Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı AK Parti Gençlik Kolları Dış İlişkiler Birimi ile birlikte "Bir Dava Şehidi Muhammed Mursi" isimli konferans düzenledi.

MTTB'den Mursi konferansı, System.String[]
Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı AK Parti Gençlik Kolları Dış İlişkiler Birimi ile birlikte "Bir Dava Şehidi Muhammed Mursi" isimli konferans düzenledi.

Malatya sanat merkezinde düzenlenen programa AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç "Rabbim Şahadetini kabul eylesin. Onun gibi yolumuz mücadelemiz gayemiz fikrimiz dönemin şekline politikasına konjektörüne uygun olarak değil Gayesi Allah, Önderi Resulullah, Anayasası Kur'an olan ve uğurda tavizsiz şekilde mücadele ruhuna sahip birer ferd olmayı ve teşkilat olmayı nasip etsin Rabbimiz. Bu doğrultuda Biz insanlara amacımızı açıkça söylemeyi, programımızı önlerine net bir şekilde koymayı, herhangi bir kapalılık ve gizlilik olmadan davetimizi kendilerine sunmayı severiz. Bizim davetimiz, güneşten daha parlak, sabahtan daha aydınlık ve gündüzden daha açıktır" diye konuştu.

Konuşmalarına ardından konferansa geçildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:38 Kaynak: İHA
AK Parti, Malatya, Muhammed Mursi, Milli Türk Talebe Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu'ndan bölünme açıklaması: Öyle olsaydı, kıyamete kadar susardık Amasra'da deniz üzerinde yaşanan hortum paniğe neden oldu Taksim'deki Onur Yürüyüşü'ne polis plastik mermiyle müdahale etti! Son dakika! Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 19:45:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MTTB'den Mursi konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]