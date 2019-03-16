Son Dakika Haberleri: Mttb Gümüşhane Şubesinden Yeni Zelanda Açıklaması

Mttb Gümüşhane Şubesinden Yeni Zelanda Açıklaması

40 dakika önce

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Gümüşhane şubesi Yeni Zelanda'da 2 camiye gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, "Tüm Yahudi ve Hristiyan terörünü lanetliyoruz" mesajı verdi.

Mttb Gümüşhane Şubesinden Yeni Zelanda Açıklaması, System.String[]
Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Gümüşhane şubesi Yeni Zelanda'da 2 camiye gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, "Tüm Yahudi ve Hristiyan terörünü lanetliyoruz" mesajı verdi.

15 Temmuz Zafer Meydanında gerçekleştirilen programda MTTP Gümüşhane Şube Başkan Vekili Muhammet Can Toygun, 15 Mart Cuma günü Yeni Zelanda'da ki Nur Camiine yapılan ırkçı ve faşist terör saldırısı sonucu 49 Müslümanın şehit olduğunu, çok sayıda Müslüman'ın da ağır yaralandığını, bu elim, feci ve menfur hadise karşısında derin bir üzüntü ve öfke içerisinde olduklarını söyledi.

İnançlarının gereğini yapan Müslümanlara yapılan bu saldırının İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı bir kez daha gösterdiğini belirten Toygun, "Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların inanç hürriyeti bizim hürriyetimiz, mukaddesatları bizim mukaddesatımızdır. Bu nedenle yapılan bu menfur, körleşmiş, sapık ve feci terör saldırısını lanetliyor, esefle kınıyoruz" dedi.

Bu hadiseler karşısında Batı ülkelerinin ve bilhassa Müslüman ülkelerin sessiz tutumunun kendilerini daha derinden üzdüğünü kaydeden Toygun, "İnancı, ırkı ve etnik kökeni ne olursa olsun dünyadaki bütün insanların, inançlarını özgürce yaşamaları bizim için esastır. Dünya artık İslamofobik ve faşist terörizme dur demelidir. Bu kutuplaşma ve nefret dolu adımlar biran önce durdurulamazsa önü alınamaz bir hal alacak ve yıllardır suskunluğunu koruyan yüce İslam ümmetini büyük bir haykırışa ve kıyama kaldırmak suretiyle kafirler adına önü alınamaz bir felakete dönüşecektir. Bizler MTTB olarak dinimizin, dilimizin, beynimizin, ilmimizin, ırzımızın, evimizin, kinimizin, öcümüzün davacısı olacağımızın bilinmesini isteriz" diye konuştu.

Dünya üzerindeki hiçbir gücün, hiçbir teröristin Müslümanların yeniden uyanış ve şahlanışını engelleyemeyeceğini kaydeden Toygun, "Bilinmelidir ki herkes yalnız bıraksa da biz Müslüman kardeşlerimizi yalnız bırakmayacak, kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Yapılan ırkçı, faşist terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm Yahudi ve Hristiyan terörünü lanetliyoruz" şeklinde konuştu.

Programa AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, Gümüşhane Belediye başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Ercan Çimen, MHP Belediye Başkan adayı Sabri Varan, İYİ Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Canlı, Memur-Sen İl Temsilcisi Musa Uncu, bazı STK ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:35 Kaynak: İHA

Milli Türk Talebe Birliği, Yeni Zelanda, Gümüşhane, Güncel
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