MTTB Kayseri Şubesi ve Yesevi Yardım Hareketi'nden kan bağışı - Son Dakika

Milli Türk Talebe Birliği(MTTB) Kayseri Şubesi üyeleri ve Yesevi Yardım Hareketi Kayseri Şubesi gönüllüleri korona virüs sürecinde azalan kan stoklarına destek olmak ve düşen kan bağışı oranlarına destek olmak için kan bağışı kampanyası düzenledi.



Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kızılay Kan Merkezi'nde, iftar sonrasında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına MTTB üyesi gençler, Yesevi Yardım Hareketi gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kan bağışında bulunan vatandaşlara Milli Türk Talebe Birliği üyesi gençler tarafından lokum ikramında bulunuldu.



Yesevi Yardım Hareketi Genel Başkanı Mahmut Cömert, "Bu zorlu süreçte malumunuz olmak üzere kan stoklarında azalma durumu söz konusu. Bizde Yesevi Yardım Hareketi Kayseri Şubesi ve MTTB Kayseri Şubesi tarafından organize edilen bu kampanyaya katılarak kan bağışında bulunduk. Yesevi Yardım Hareketi Genel Merkezi olarak; önümüzdeki günlerde bu kampanyayı diğer illerdeki şubelerimizde de sürdüreceğiz. Bir taraftan yardım faaliyetlerine ara vermeden devam edip Ramazan'ı en iyi şekilde idrak etmeye çalışıyoruz, bir taraftan da sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.



Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya ise, "Korona virüsle mücadele sürecinde evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Ancak evlerimizde kaldığımız ve salgın nedeniyle, mecbur olmadıkça, hastanelere ve kan merkezlerine gitmediğimiz bu süre zarfında kan stoklarında azalma olduğunu öğrendik. Ayrıca Türk Kızılay Genel Başkanı tarafından da kan bağışı oranlarının düştüğü açıklanmıştı. Bizde Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Teşkilatı olarak Yesevi Yardım Hareketi ile birlikte böyle bir kampanya düzenledik. Tüm vatandaşlarımızı, sosyal mesafe kurallarına uyarak, kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.



Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi Kültür ve Sosyal İşler Başkanı Serdar Fidaner de şöyle konuştu:



"Güzel bir Ramazan akşamı iftarımızı yaparak kan bağışında bulunmaya geldik. Aynı zamanda kan bağışı kampanyamıza katılan vatandaşlarımıza kan verdikten sonra kan şekerinin düşme ihtimaline karşı lokum ikramında bulunduk. Gençler olarak korona virüs sürecini atlattığımızda yapmak için sabırsızlandığımız faaliyet planlarımız var. En kısa sürede faaliyetlerimize ve güzel günlerimize kavuşmak için tüm vatandaşlarımızı korona virüsle mücadele tedbirlerine uymaya davet ediyoruz."



Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık korona virüsün yol açtığı tedirginliğin, yurt genelinde kan bağışının ve depolardaki kan stoklarının azalmasına neden olduğunu belirterek, özellikle genç kan bağışçılarını, aferez ve trombosit kan bağışçılarını kan bağışı yapmaya davet etmişti. - KAYSERİ