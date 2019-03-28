Son Dakika Haberleri: Mttb'li Gençlerden Ayasofya Kararına Destek

Mttb'li Gençlerden Ayasofya Kararına Destek

1 saat önce

Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı Üniversite Komisyonluğundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayosofya'yı cami statüsüne alacağız" açıklamasına destek geldi.

Mttb'li Gençlerden Ayasofya Kararına Destek, System.String[]
Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı Üniversite Komisyonluğundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayosofya'yı cami statüsüne alacağız" açıklamasına destek geldi.

Açıklamada, "Bilindiği üzere tarihi camilerin müzeye, depoya ve hatta ahıra çevrildiği, içlerindeki yüzlerce nadide eserin talan edildiği bir dönemde malesef Ayasofya Camii de 1934 yılında alınan bir kararla ile müzeye çevrilmiştir. Bizans'tan çok Bizansçı, Batıdan daha Batıcı olan ve milletin değerleriyle daima kavgalı olan zihniyet, ecdadın bize bıraktığı en büyük miraslardan Ayasofya'nın kıymetini de bilememiştir. Cihanın en güzel beldelerinden İstanbul'un kalbi mübarek mekan Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi Türk tarihine, mukaddesatına, ruhuna, ihanetlerin en büyüğü olmuş ve öz ruhumuz müzeye kaldırılmıştır. Artık Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün bahtıyla beraber açılmalıdır. Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak. Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek. Bu noktada ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya Müslümanlarının gözü, kulağı haline gelen ve hasretle beklenen Ayasofya Camisi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanımız. Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz, Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp cami ismiyle müsemma hale getiririz' açıklamalarından duyduğumuz memnuniyeti belirtiyor, bu süreçte kendilerine sonsuz destek olacağımızı da kamuoyuna ilan ediyoruz. Ayasofya Camii ile ilgili olarak bir bedel ödenecekse bu bedeli ödemeye hazır olduğumuzu da ayrıca belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:39 Kaynak: İHA

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