MTÜ Bünyesinde 4 Yeni Program Açıldı
1 saat önce
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne (MTÜ) bağlı yüksekokulların bünyesinde 4 yeni program açılmasına karar verildi.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu'nun Akçadağ MYO bünyesinde Çocuk Gelişimi Programı,Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı ile Doğanşehir Vahap Küçük MYO bünyesinde Sosyal Güvenlik Programı'nın açılması için Yüksek Öğretim Kurulu'na (YÖK) yaptığı teklif uygun görüldü.
Açılış izinleri verilen Çocuk Gelişimi,Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sosyal Güvenlik Programları önümüzdeki eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:10 Kaynak: Bültenler
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