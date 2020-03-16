MTÜ bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MTÜ bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu - Son Dakika

MTÜ bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu

6 saat önce

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu.

MTÜ bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu, System.String[]

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu.


MTÜ Rektörlüğü'nün üniversite bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun kurulması konusundaki teklifi Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek, uygun görüldü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda ilk aşamada Ameliyathane Hizmetleri Programı, Anestezi, Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı ile İlk ve Acil Yardım Programı olmak üzere toplam 4 program bulunuyor. MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Üniversitemize bağlı 8 ayrı ilçede meslek yüksekokulumuz bulunuyor. Ülkemiz, bölgemiz ve Malatya'da sağlık hizmetlerine olan talebin artmasına paralel olarak sağlık hizmetleri personeline olan ihtiyaçta önemli oranda artıyor. Üniversite olarak bu talebin karşılanmasına katkı sunmak amacıyla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun kurulmasını talep ettik. Talebimizi uygun görün ve destek sağlayan YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekte Saraç başta olmak üzere tüm YÖK üyelerimize üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun eğitim ve akademik çalışmalarına başlaması için alt yapımızı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Şuanda öğrencisi bulunan 1 fakülte, yani Ziraat Fakültesi ve 8 meslek yüksekokulu ile eğitim ve araştırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemiz açılırken, mevcut Ziraat Fakültemiz vardı ve 2 bölümle öğrenci alıyordu. Bu yıl Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İşletme ve Yönetim Bilimleri ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültelerimiz ilk öğrencilerini alıyorlar. Üniversitemizi 1.5 yıl içinde yeni 3 fakültemizi faaliyete geçirecek düzeye ve yaklaşık 10 bölüme öğrenci alacak seviyeye getirdik. Hem kuruluş, hem kurumsal, hem akademik çalışmalarımızı aynı anda sürdürüyoruz. Güçlenen ve şehrin markası haline gelen bir üniversiteyiz. Üniversitemizin kuruluşunu sağlayan, her zaman destek ve katkı sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı, Bakanlarımıza, Cumhurbaşkanlığı Daire Başkanlıklarına, Milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kaydetti. - MALATYA

Turgut Özal Üniversitesi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:31 Kaynak: İHA
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