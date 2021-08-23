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MTÜ'den Saf Bal Üretimi - Son Dakika

MTÜ'den Saf Bal Üretimi

23.08.2021 15:34
MTÜ'den Saf Bal Üretimi, System.String[]

Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bölgede bu konuda bilimsel çalışmalar için alt yapı oluşturma çalışmalarını sürdüren Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından yüzde yüz doğal çiçek balı üretimi yapıldı.

"Besleme ve İlaçlama Yapılmadı"

MTÜ Arıcılık ve Arı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada Beydağı Uluköy mevkiinde konaklatılan 30 koloni melez Kafkas arılardan, bölge florasında yer alan ve doğal olarak yayılış gösteren keven, sığır kuyruğu, hardal otu, karanfil, ballı baba, dağ yoncası, dağ korunga, kekik gibi bitkilerden nektar ve polen toplanarak, 302 kg süzme 30,348 kg petekli olmak üzere toplamda 332.348 kg bal hasadı gerçekleştirildiği belirtildi.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un bal üretimi ile ilgili yaptığı açıklamada "Çiçekten çiçeğe konarken taşıdıkları polenler ile yaşamımız için gerekli sayısız farklı bitki türünün çoğalmasını sağlayan arılar hayatımızın vazgeçilmezlerindendir. Gıdalarımızın en az yüzde 33'ü arıların tozlaşma işlemi sayesinde elde ediliyor. Çiçekli bitkilerin ve ağaçların yüzde 80'i arıların taşıdığı polenler sayesinde çoğalıyor." ifadelerini kullanarak, MTÜ'nün arıcılık alanında yapmış olduğu çalışmalarına değindi.

Rektör Karabulut, "Merkezimiz bünyesinde 40 adet arı kolonisi bulunmaktadır. Kolonilerde bal, propolis ve polen üretimi yapılmakta olup, ileriki sezonlarda arı sütü üretimi ve ana arı yetiştiriciliği de yapılacaktır. Aynı zamanda merkezimiz bünyesinde arı ürünleri üretimi ile balarısı ve ana arı yetiştiriciliği eğitimleri verilmektedir. Yine, merkezimiz, Malatya arıcılığının durumu hakkında çalışmalar, Malatya ve ilçelerinin bal analizi çalışmaları, propolis karakterizasyonu çalışmaları, kenevir propolisi proje çalışmaları, fermente polen çalışması, ürün geliştirme çalışmaları gibi birçok projeye ev sahipliği yapmaktadır." dedi.

"Besleme ve İlaçlama Yapılmadı"

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp açısından da arıcılığın önemli bir yere sahip olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Arı ürünlerinin tıbbi tedavide kullanım alanı oldukça geniş olup doğru seçilen hastalara, doğru ortamlarda, doğru şekilde uygulandığında birçok akut ve kronik durumda yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilmektedir. Dünyada arı kovanı sayısında 3. sırada olan ülkemiz bal üretiminde ise 2. sıradadır. Bunun yanında daha değerli diyebileceğimiz arı zehri, propolis, arı sütü, polen gibi diğer arı ürünleri konusunda da çalışmalarımız sürmektedir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak arıcılığa önem veriyoruz. Bugün 350 kg civarında, tamamen saf, hiçbir besleme yapılmadan ve daha önemlisi hiçbir ilaçlama yapılmadan yüzde yüz doğal çiçek balı üretimimizi gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Turgut Özal Üniversitesi, Malatya, Beydağı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MTÜ'den Saf Bal Üretimi - Son Dakika


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