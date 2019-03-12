MTÜ'den Türk Kızılay'ına Kan Bağışı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Battalgazi Tarım Kampüsünde Türk Kızılay'ına kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan bağışında Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, önce kendisi kan bağışında bulundu.

Kan bağış kampanyasına üniversite üst yöneticileri ile birlikte akademik ve idare personel ile birlikte öğrenciler katılım sağladılar.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Bu gün Kızılay Malatya Şubesine Üniversitemizde düzenlediğimiz kampanya ile kan vererek katkı sunduk. Öncelikle kan bağışının hem manevi anlamı bir anlamı var,hem de sağlığa faydalı olduğuna dair bilimsel çalışmalarda mevcut. Kan bağışının hayırlı sağlıklı günlere vesile olmasını diliyorum. Üniversite olarak sosyal sorumluluk projelerinin her zaman içinde olacağız. Üniversite olarak elbette bilim ve akademik çalışma yapıyoruz, ama bilim adamlarını, akademisyenleri ve geleceğimizi teslim edeceğimiz öğrencilerimizi toplumdan, sosyal yaşamdan da uzak tutamayız.Hem asli görevimizi yapacağız, hem de sosyal yaşamın içinde toplumla birlikte olacağız" dedi.

Etkinliğe kendisi de kan bağışı yaparak katılan Türk Kızılayı Şube Başkanı Umut Yalçın'da"Öncelikli olarak kurumların yöneticilerinin bu şekilde destek vermesi bizlerin temsil ettikleri kurumda da daha yakın daha içten bir şekilde hizmet verebilmemizi ve hizmet alabilmemizi sağlıyor. Sayın rektörümüz göreve geldiği günden bize her türlü desteğini sağlıyor.Yakın bir zamanda Sayın Rektörümüzle birlikte üniversite bünyesinde Kızılay'ın butiğinin de açılışını da birlikte yapmak nasip olacak, bununla ilgili çalışmamız da devam ediyor." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Türk Kızılayı'na Kök Hücre bağışında da bulundu.