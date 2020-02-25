MTÜ ile TUI Grup arasında "Turizm sektöründe istihdam" protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MTÜ ile TUI Grup arasında 'Turizm sektöründe istihdam' protokolü imzalandı - Son Dakika

MTÜ ile TUI Grup arasında "Turizm sektöründe istihdam" protokolü imzalandı

6 saat önce

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile TUI Grup arasında "Turizm sektöründe istihdam" protokolü imzalandı.

MTÜ ile TUI Grup arasında

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile TUI Grup arasında "Turizm sektöründe istihdam" protokolü imzalandı.

MTÜ Konferans Salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversite ile özel sektör iş birliği kapsamında ilk protokolü imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Küresel ekonominin önemli oyuncularından birinin turizm olduğunu aktaran Karabulut, şunları kaydetti:

"Önemli bir istihdam kapısı olan turizm ve hizmet sektörü bu alanda yaşanan rekabetten dolayı artık kalifiye ve yetişmiş elemana ihtiyaç duymaktadır. Turizm sektöründe kalifiye eleman sayısı artıkça, turizm sektörü de gelişimini ve büyümesini daha sağlıklı olarak gerçekleştirecektir. Bu tür anlaşmalarla hem öğrencilerimizin özlük hakları, hem de istihdam edilebilirlikleri alanında Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulumuzun açılan yeni bölümleriyle güzel bir protokol olacağına inanıyorum."

Karabulut, protokolün, Kale Turizm Meslek Yüksekokulu bünyesinden bulunan, aşçılık, turist rehberliği, turizm ve otel işletmeciliği, pazarlama ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim gören ve mezun öğrencileri kapsadığını ifade etti.

Turizm açısından Malatya'nın önemli bir cazibe merkezi olduğunu belirten Karabulut, "Malatya turizmde bir marka olacaktır. Kültür turizmi keşfedilmesi, desteklenmesi ve alternatif olması gereken bir noktaya mutlaka ulaşmalıdır, yaygınlaşmalıdır. Ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel turizm potansiyeli, turizme dayalı yerel ve bölgesel kalkınma için önemli bir imkan vermektedir." ifadelerini kullandı.

TUI Grup Türkiye Temsilcisi Kaan Şahinalp ise gerçekleştirilen protokolle önemli işlere imza atacaklarını kaydetti.

Kaliteli turizm eğitimi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin Türkiye'nin önemli üniversitelerinden birisi olması için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Şahinalp, şöyle devam etti:

"Bu protokol ile önümüzdeki yıllarda da sürdürerek, kaliteli, Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan öğrencilerle birlikte iş başı eğitimi almış yeni yetenekler yetiştirmiş olmayı ümit ediyoruz. Birkaç yıl içinde göreceksiniz ki Malatya bir turizm şehri olmaya başlamış. Bu iş birliğinin sadece otel dalında değil grubumuza ait diğer turizm dallarında da devam etmesini diliyorum."

Konuşmaların ardından Karabulut ile Şahinalp "Turizm sektöründe istihdam" protokolünü imzalandı.

Turgut Özal Üniversitesi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:52 Kaynak: AA
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