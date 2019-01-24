MTÜ İlk Eğitim Protokolünü Sağlık Alanında İmzaladı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Malatya Turgut Özel Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğü arasında Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcilerine Yeterlilik Belgesi Eğitimi verilmesine dair protokol imzalandı.

Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcilerine Yeterlilik Belgesi Eğitimi verilmesi protokolü Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz arasında imzalandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne "Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcisi(ÜTT) Yeterlilik Eğitimi Yetkisi" verilen protokol, üniversitenin ilk "Uzaktan eğitim" projesi oldu. Buna göre; ÜTT'lere yönelik yeterlilik belgesi eğitimi, Üniversite tarafından konu ile ilgili olarak kurulacak uzaktan eğitim platformu üzerinden verilecek.Eğitimle ilgili tüm iş ve işlemler internet üzerinden uzaktan eğitim ile sağlanacak. Yapılacak sınavlarda başarılı olanlara"Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcisi Belgesi" verilecek.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Yaklaşık 5 aydan beri kuruluş ve kurumsal çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan üniversitemizin bilimsel ve akademik altyapısını da güçlendirmeye hedefledik. 5 aylık yeni bir üniversite olarak ilk akademik eğitim protokolümüzü imzaladık. Bu eğitim protokolü, üniversitemizin sağlık alanındaki akademik çalışmalarının, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile ilgili çalışmalarımızın da ilk adımı oldu. Şuanda araştırma merkezlerimiz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız; ülkemizin ve milletimizin ihtiyaç duyduğu ve hakkı olan hizmetleri akademik ve bilimsel anlamda gerçekleştirebilmektir. Aynı zamanda, Malatya'mızın eğitim, sağlık, sanayi ve turizm alanlarında bölgede cazibe merkezi olmasına üniversite olarak katkı sunmaktır." şeklinde konuştu.