Mtü İşbirliği Protokolü İmzaladı

Malatya Turgut Özal Üniversitesince (MTÜ) İngiltere'den 3 üniversite ve 1 tıp fakültesiyle işbirliği protokolü imzalandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesince (MTÜ) İngiltere'den 3 üniversite ve 1 tıp fakültesiyle işbirliği protokolü imzalandı.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, MTÜ, Londra Kraliyet Entegre Tıp Hastanesi ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) protokolü imzaladı. MTÜ yine İngiltere'deki East of London Üniversitesi, Bath Üniversitesi ve East of Anglia Üniversitesi ile de akademik işbirliği anlaşması yaptı.



MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Eğitim Fuarı'na katılarak, üniversitenin tanıtımıyla ilgili sunum yaptı.



Fuarda görüşmeler yapan Karabulut, ikili protokol anlaşmalarını da imzaladı.



Rektör Prof. Dr. Karabulut, Londra Kraliyet Entegre Tıp Hastanesini ziyaret ederek, burada Fakülte Dekanı Sara Eames ile görüştü ve hastanede incelemelerde bulundu. Hastane ile GETAT protokolü imzaladı.



Karabulut, Londra Kraliyet Entegre Tıp Hastanesi ile imzaladığı protokolün ardından, İngiltere'deki 3 ayrı üniversite ile de işbirliği anlaşması yaptı.



Uluslararası Eğitim Fuarında East of London Üniversitesi, Bath Üniversitesi ve East of Anglia Üniversitesi ile yapılan anlaşmalar kapsamında, söz konusu üniversitelerle akademik işbirliği başlatılacak. Öğrenci değişim programları olmak üzere birçok akademik alanda ortak çalışmalar yürütülecek.



Karabulut, Londra programı kapsamında Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ı da ziyaret ederek, bir süre görüştü.



Rektör Prof. Dr. Karabulut, İngiltere'de 1971'den beri üniversitelere yönelik yayın yapan ve bu alanda İngiltere'de önde gelen yayınlardan olan Times Higher Education Dergisi'ni de ziyaret etti.



Üniversite olarak farklı ülkelerdeki üniversitelerle işbirliği girişiminde bulunduklarını aktaran Karabulut, "İlk uluslararası anlaşmalarımızı imzaladık. Ülkemizde olmayanı alıp getireceğiz. Halkımızın ve bölgenin hizmetine sunacağız. Bizde olanı da tüm dünyaya sunulması için öncülük edeceğiz. Uluslararası sıralamada yerimizi almak için hedeflerimizi bir bir gerçekleştireceğiz. Hem milletimizin hizmetinde olacağız, hem dünyada akademik alanda var gücümüzle yarışacağız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Karabük Üniversitesi Kendi Elektriğini Güneş Panelleri ile Üretiyor

Akıllı Saatle En İyi Teknoloji Ödülünü Aldılar

Hastaneden Taburcu Olan Anne Ayla Acar, Buse'nin Arandığı Noktada

Uyuşturucudan Bayılan Gençten Polise İlginç Tepki: Polis misin, Hamamcı mısın