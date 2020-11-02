MTÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu - Son Dakika

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (MTÜ KAMER) faaliyetine başladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşuna ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Üniversitenin imkanları doğrultusunda, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ulusal ve uluslararası iş birlikleri gerçekleştirerek, ortak projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlayacak olan MTÜ-KAMER, Malatya Turgut Özal Üniversite öğrencilerine ve mezunlarına yönelik, kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak mesleki ve kişisel birikimlerini ifade etmeleri için gerekli olan eğitim faaliyetlerini ve tanıtım toplantılarını, gerektiğinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yaparak gerçekleştirebilecek.

Bu arada, Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde 2 yıl içerisinde 11 ayrı uygulama ve araştırma merkezi kurularak faaliyetlerine başladı.