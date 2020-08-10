MTÜ, kazada vefat eden öğrencisinin ismini laboratuvara verdi - Son Dakika

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) yaklaşık 2 ay önce trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencisinin ismini eğitim gördüğü meslek yüksekokulundaki laboratuvara verdi.

MTÜ Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programı Öğrencisi 18 yaşındaki Enes Yiğit, 24 Haziran 2020 tarihinde Malatya- Sivas Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve üniversite yönetimi Sütlüce Mahallesine giderek Yiğit ailesinin acısını paylaşmıştı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu Harita ve Kadastro Programı öğrencisi iken trafik kazası sonucu vefat eden Enes Yiğit'in isminin Harita Laboratuvarına verilmesini kararlaştırdı.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Darende Bekir Ilıcak MYO Harita ve Kadastro Programı Öğrencisi Enes Yiğit'i elim bir kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü ailesi ile birlikte yaşadık. Okulunda ve çevresinde sevilen Enes'imizin ismini yaşatmak ve ailesinin de acısını biraz dindirmek adına senato kararı ile ismi Harita Laboratuvarına verildi. Ailesine sabır diliyorum." dedi. - MALATYA