MTÜ Öğrencilerinden Çevre Duyarlığı Etkinliği

Karakaya Baraj Gölü üzerinde Malatya'nın Battalgazi ilçesi ile Elazığ'ın Baskil ilçesi arasında işleyen feribotların bulunduğu Atabey iskelesi bölgesinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi Gençlik ve Eğitim Topluluğu üyesi öğrencilerinin başlattığı doğa temizliği etkinliğine İnönü Üniversitesi, Fırat ve Battalgazi Meslek ve Teknik Anadolu Liseleri öğrencileri ile Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği'de destek verdi.

MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feridun Merter,Genel Sekreter Cevdet Atalan, ve Daire Başkanları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü veBen-Bir-Sen Şube BaşkanıHüseyin Hanbay, Çevre Koruma Daire Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürü Şaban Açıcı, Hafriyat Müdürü Mustafa Tunay, Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Ahmet Bayduz ile kalabalık bir öğrenci topluluğu katıldı.

Etkinlik öncesi öğrencilere eldiven, maske ve çöp poşetleri dağıtıldı. Öğrenciler baraj gölü kenarında atıkları ve çöpleri toplayarak poşetlere koydular. Çöp poşetleri daha sonra Büyükşehir Belediyesi Temizlik Aracına teslim edildi.

Etkinlikte protokol ile birlikte jandarma ekipleri de öğrencilerle birlikte atık ve çöp topladılar.

Öğrencilerle birlikte çöp toplayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feridun Merter, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin doğaya karşı duyarlı olduğunu belirterek,"Çevreye olumsuz etki yapan atıkları birlikte toplamalıyız, çünkü bu çevrede hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Gençlik ve Eğitim Topluluğu Başkanı Samet Güler,"Doğa Temizliği Projesi,doğal çevreyi koruyabilmemiz adına fert fert liselilerden üniversiteye kadar bilinçli gençliği oluşturabilmek adına doğa ile çevreyi bir arada tutabilmeye çalıştık." dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler için daha sonra feribot ile gezi etkinliği gerçekleştirildi.