Mtü Örnek Kayısı Bahçesi Kuruyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Ziraat Fakültesi tarafından bilimsel uygulamalar için örnek kayısı bahçesi kuruyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Ziraat Fakültesi tarafından bilimsel uygulamalar için örnek kayısı bahçesi kuruyor.



MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi tarafından tarım kampüsünde 25 dönümlük alana yaklaşık 600 kayısı fidanın dikildi.



Fidan dikimine katılan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, burada yaptığı açıklamada, "Üniversite olarak kayısıya en büyük desteğimiz bilimsel araştırmalar olacak. Bu konuda Malatya'ya ve ülkemize karşı olan sorumluluğumuzun farkındayız." ifadelerini kullandı.



Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Karlıdağ ise bahçede "Hacıhaliloğlu, Kabaaşı, Hasanbey, Çataloğlu ve Soğancı" çeşitlerini yetiştireceklerini anlattı.

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