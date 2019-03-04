Son Dakika Haberleri: Mtü Örnek Kayısı Bahçesi Kuruyor

Mtü Örnek Kayısı Bahçesi Kuruyor

1 saat önce

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Ziraat Fakültesi tarafından bilimsel uygulamalar için örnek kayısı bahçesi kuruyor.

Mtü Örnek Kayısı Bahçesi Kuruyor, System.String[]
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Ziraat Fakültesi tarafından bilimsel uygulamalar için örnek kayısı bahçesi kuruyor.

MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi tarafından tarım kampüsünde 25 dönümlük alana yaklaşık 600 kayısı fidanın dikildi.

Fidan dikimine katılan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, burada yaptığı açıklamada, "Üniversite olarak kayısıya en büyük desteğimiz bilimsel araştırmalar olacak. Bu konuda Malatya'ya ve ülkemize karşı olan sorumluluğumuzun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Karlıdağ ise bahçede "Hacıhaliloğlu, Kabaaşı, Hasanbey, Çataloğlu ve Soğancı" çeşitlerini yetiştireceklerini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:19 Kaynak: AA

Rektör, Turgut Özal Üniversitesi, Malatya, Güncel
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